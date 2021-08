Das sechsköpfige Flüchtlingsaufgebot sei derzeit "das tapferste Sportteam auf der Welt", schrieb der 20 Jahre alte Davies, der in einem Flüchtlingslager in Ghana geboren und mit fünf Jahren mit seiner Familie ins kanadische Ontario geflüchtet war. "Nicht jeder versteht eure Reise. Aber ich, und das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin", so der Verteidiger.

Davies wisse, "dass es manchmal hart ist, über die Vergangenheit zu sprechen. Die Erfahrungen, die ihr machen musstet, die Dinge, die ihr gesehen habt, und die Diskriminierung, die euch entgegenkam." Die Athletinnen und Athleten, die ab Dienstag (bis 5. September) in Tokio um Medaillen kämpfen, seien "Vorbilder, mit der Kraft, andere zu inspirieren."

Mit Kegelwerferin Alia Issa wird in Tokio erstmals eine Frau für das Flüchtlingsteam starten. Die gebürtige Syrerin bildet mit Schwimmer Abbas Karimi zudem das Fahnenträgerduo bei der Eröffnungsfeier im Olympiastadion am Dienstag. Dann wird auch Davies wieder zuschauen. "Ich werde mit dem Rest der Welt zugucken, und wir werden euch alle anfeuern", schrieb er.

(SID)

