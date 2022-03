Im Spiel des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach (0:2) war am Freitagabend Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann an der Seitenlinie aus einer der vorderen Reihen von einem Bierbecher am Kopf getroffen worden.

Die Begegnung wurde nach knapp 70 Minuten zunächst unterbrochen und dann abgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen "einer gefährlichen Körperverletzung".

Auch der Kontrollausschuss des DFB hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die Spielwertung entscheidet das DFB-Sportgericht. Dem VfL Bochum droht ein Geisterspiel.

Es war der achte Spielabbruch in der Bundesliga, der erste seit dem 1. April 2011. Auch damals war beim 0:2 des FC St. Pauli gegen Schalke 04 ein Linienrichter von einem Bierbecher getroffen worden.

VfL denkt über Alkoholverbot nach

Der VfL will indes eine Konsequenz aus dem Eklat ziehen und erwägt ein Alkoholverbot auf den Tribünen.

"Das ist ein Gedanke, den wir gerade erörtern", erklärte Ilja Kaenzig, Sprecher der Bochumer Geschäftsführung.

Demnach könnten die Maßnahmen bereits im kommenden Heimspiel gegen Bayer Leverkusen umgesetzt werden. Die Errichtung von Fangzäunen lehne man bei Bochum übrigens ab. "Wir stehen für ein Gemeinschaftserlebnis der Fans im Stadion. Wir wollen nicht, dass einige Idioten 99,9 Prozent unserer Fans dieses Erlebnis zerstören", unterstrich Kaenzig.

