Reus hatte nach dem 6:0: in der WM-Qualifikation gegen Armenien über Knieprobleme geklagt und war deshalb schon vor dem Spiel in Island (4:0) abgereist. "Ihm geht es besser, wir gehen davon aus, dass er spielen kann", sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag.

Giovanni Reyna (Zerrung) und Thomas Meunier (muskuläre Probleme) beendeten ihre Nationalmannschaftsreisen vorzeitig. Während Rose den Ausfall des US-Amerikaners bestätigte, ist ein Einsatz Meuniers noch fraglich.

Innenverteidiger Mats Hummels ist indes einsatzbereit, Stürmer Thorgan Hazard hingegen noch nicht wieder im Training.

