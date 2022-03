Fußball

BVB-Trainer Marco Rose belustigt Frage nach Meisterschaft - dennoch: "Tabelle sagt etwas aus"

Borussia Dortmund steht nach einer "gebrauchten Saison" in den Pokalwettbewerben in der Bundesliga so gut da wie lange nicht mehr. Vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln beträgt der Rückstand des BVB auf Tabellenführer FC Bayern nur vier Punkte. Trainer Marco Rose erkennt an, dass sich der BVB im Titelkampf befindet und fordert von seiner Mannschaft, das "Maximale" herauszuholen.

