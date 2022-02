Hierfür unterzeichnete er bereits einen Kontrakt bis ins Jahr 2027.

"Frankfurt ist für mich in den vergangenen Jahren meine Heimat geworden, die Eintracht mein Klub", sagte Hasebe: "Ich fühle mich weiterhin fit und in der Lage, auf hohem Niveau Fußball zu spielen."

Sportvorstand Markus Krösche lobte den Japaner als "Strategen und Ruhepol". Hasebes Fähigkeiten würden "trotz seines Alters gehobenen Ansprüchen der Bundesliga" genügen, führte der 41-Jährige aus: "Es ist uns wichtig, dass Makoto als Vorbild, wichtiger Ansprechpartner und Identifikationsfigur langfristig erhalten bleibt."

Hasebe wechselte 2014 vom 1. FC Nürnberg an den Main und absolvierte seitdem 256 Spiele für die Eintracht. Trotz seiner 38 Jahre übernimmt er in dieser Spielzeit noch die Rolle des Abwehrchefs und ist Stellvertreter von Kapitän Sebastian Rode. Zur Berufsorientierung für die Zeit nach der aktiven Karriere nahm Hasebe zuletzt auch am Pilotprojekt "Players Pathway" des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) teil.

