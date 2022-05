Fußball

FC Bayern: Zukunft mit Robert Lewandowski? Das sagt Trainer Julian Nagelsmann

Robert Lewandowski will den FC Bayern München angeblich schon in diesem Sommer verlassen - obwohl er noch bis 2023 unter Vertrag steht. Trainer Julian Nagelsmann erklärt auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg, wie seine Planungen für die kommende Saison in Sachen Mittelstürmer aussehen.

00:01:29, vor einer Stunde