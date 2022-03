"Die Gehälter steigen nach wie vor, die Ablösesummen steigen nach wie vor und jede Industrie, die während einer Krise ihre Budgets hochfährt, wird dafür irgendwann eine Rechnung zahlen müssen", erklärte Rummenigge im Podcast "TOMorrow - der Business & Style Podcast".

Rummenigge nimmt dabei auch die UEFA in die Pflicht. "Es könnte, glaube ich, jetzt der große Wurf sein, in dem man den Klubs Werkzeuge an die Hand gibt, was seriöseres Finanzieren betrifft, was zum Beispiel Verschuldungsgrade betrifft.

Ad

Nicht mehr ausgeben als man einnimmt. Das ist der Sinn vom Financial Fairplay", sagte der Europameister von 1980.

WM Lahm fordert "wasserfeste Kriterien" für WM-Vergaben VOR 3 STUNDEN

Ein Problem sei die englische Premier League. "Die Premier League treibt im Moment den Fußball, insbesondere in Europa, vor sich her. Sie sind zwar auf Top-Niveau, aber das kann der UEFA nicht recht sein, dass eine Liga eine solche Dominanz mittlerweile ausübt", sagte Rummenigge und ergänzte: "Der einzige Klub, der noch mithalten kann, ist ein französischer Klub namens Paris."

Die 50+1-Regeln in Deutschland sieht er als "ein Riesen-Riesen-Handicap". Die große Frage, die man sich in der Bundesliga stellen müsse, "wie lange können wir uns mehr Tradition als Wettbewerbsfähigkeit leisten?"

Das könnte Dich auch interessieren: Salihamidzic schwärmt von Nagelsmann: Kann Talente besser machen

(SID)

Lacher bei Pressekonferenz: Kimmich "sprengt" Flick-PK mit Anruf

MLS Higuaín rechnet mit Profigeschäft ab: "Will ganz weit weg" VOR 3 STUNDEN