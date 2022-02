"Es ist grausam, dass sogenannte Pferdeliebhaber die Tiere in ihrer Obhut zum unnatürlichen Geschlechtsakt zwingen, um möglichst viel Profit aus ihnen zu schlagen", reagierte Fachreferentin Jana Hoger in einer Stellungnahme der Peta. Sie merkte an, dass die Verletzungen des Pferdes "unter der Aufsicht von Lisa und Thomas Müller vermeidbar und unnötig waren."

D'avie habe sich "eine Verletzung im Hufbereich zugezogen, die eine Pause und ein vollständiges Ausheilen in den nächsten Wochen und Monaten nötig macht", teile das Gestüt der Müllers mit. Langfristige Verletzungen seien bei dem Testlauf jedoch nicht entstanden.

Ein Frischsamenversand mit dem Sperma des Dressurpferdes sei deshalb in den nächsten Wochen und Monaten erstmal nicht möglich.

D'avie sei laut Müllers Angaben der "Stallliebling und Alleskönner". Das Pferd ist zweifacher Dessurpferde-Weltmeister.

Das Gut Wettlkam veröffentlichte auch ein Video zu der Verletzung unter dem Hashtag #comebackstronger.

