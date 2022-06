"Ich will den FC Bayern nur noch verlassen. Loyalität und Respekt sind wichtiger als Arbeit", sagte der 33-Jährige.

An ein Wechsel-Verbot der Münchner glaubt der polnische Nationalspieler nicht: "Wozu? Was für ein Spieler will dann zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren könnte?"

Klar ist, dass Lewandowski einen Wechsel zum FC Barcelona anpeilt. Ein Wechsel-Verbot vonseiten des FCB ein Jahr vor Ablauf seines Arbeitspapiers würde dem Torschützenkönig der vergangenen Saison gar nicht schmecken. "Wo bleiben da Loyalität und Respekt? Ich war immer bereit, ich habe acht schöne Jahre hier verbracht, ich habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt und ich möchte, dass es so in meinem Kopf bleibt."

Lewy pocht deshalb auf einen Kompromiss, der sowohl für den Spieler als auch für den Verein zufriedenstellend ist: "Ich denke, es wird am besten sein, eine gute Lösung für beide Seiten zu finden und nicht nach einer einseitigen Entscheidung zu suchen. Das ergibt keinen Sinn."

Hoeneß geht von Lewy-Verbleib aus

"Ich hab ja schon immer gesagt: Wenn man keine Alternative hat, von der man glaubt, dass sie ihn einigermaßen ersetzen kann - das sieht im Moment so aus, dass das schwierig ist -, dann würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, wie alle anderen im Verein, dass er noch ein Jahr bleibt. Und dann muss man sehen, ob er nächstes Jahr ablösefrei geht oder vielleicht sogar nochmal verlängert, das weiß ja kein Mensch", sagte Hoeneß.

"Gar nix ist passiert. Der ist so, wie er immer war, und schaut, dass er seine Interessen erfüllt kriegt", entgegnete der 70-Jährige auf die Nachfrage, was denn bei Lewandowski passiert sei, dass der Pole den Verein verlassen wolle.

