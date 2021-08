Nach der Transfer-Großoffensive von Paris sind die Einsatzchancen des Defensivspezialisten in Paris deutlich gesunken, sein Vertrag bei PSG hat noch eine Laufzeit bis 30. Juni 2023.

In der vergangenen Saison kam Kehrer in 24 Spielen in der Ligue 1 für Paris zum Einsatz.

Für Leverkusen wäre es nach dem Ivorer Kossounou schon der zweite Transfer in der Innenverteidigung.

Momentan hat die Werkself noch mit Verletzungssorgen (Tapsoba, Fosu-Mensah) zu kämpfen und auch das Karriereende der Bender-Zwillinge hat ein Loch in der Abwehr gerissen.

(SID)

