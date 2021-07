Im zweiten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonauftakt in rund fünf Wochen unterlag die Mannschaft des neuen Cheftrainers Mark van Bommel der Kogge mit 0:3 (0:1). Ridge Munsy (31.) und Streli Mamba (71./89.) erzielten die Treffer für die Gäste. Den ersten Test hatte der VfL gegen Zweitligist Erzgebirge Aue noch 2:1 gewonnen.

Am Mittwoch testen die Niedersachsen gegen Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga, bevor mit den französischen Topklubs Olympique Lyon und AS Monaco die ersten Härtetests auf dem Programm stehen. Zum Saisonauftakt ist am 14. August Neuling VfL Bochum zu Gast, zuvor ist Wolfsburg bei Regionalligist Preußen Münster in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert.

(SID)

