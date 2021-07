Am Donnerstag testet der VfB gegen den Zweitligisten Darmstadt 98. Der DFB-Pokal-Gegner am 6. August steht noch nicht fest: Ein Mitbewerber hat beim Berliner Fußball-Verband Revision gegen die Benennung des BFC Dynamo eingelegt. Zum Saison-Auftakt empfängt der VfB am 14. August Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth.

Das könnte Dich auch interessieren: Götze spricht über Zukunftspläne: Davon hängt ein Wechsel ab

(SID)

Fußball Torfestival: Bochum verpasst Sieg im Test gegen SC Verl VOR 34 MINUTEN

Stones schwärmt von Sterling: "Was er für uns getan hat, ..."

EURO 2020 Laserpointer und Pfiffe: Strafe gegen England steht fest VOR 5 STUNDEN