Der 17-jährige Bravo war im Sommer 2021 ablösefrei aus der Jugend des FC Barcelona nach Leverkusen gekommen.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Spanier sieben Tore in 14 Partien für Bayers U19 und kam auch bei den Profis in der Bundesliga und im DFB-Pokal je einmal zum Einsatz.

(SID)

