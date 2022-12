Florian Wirtz trug bei seiner Einwechslung dicke schwarze Handschuhe, doch bei seinem Comeback-Spiel nach 272 Tagen Verletzungspause wurde es ihm trotzdem warm ums Herz.

"Im Laufe des Tages wird mir dann klar, was das eigentlich für mich für ein Tag war", sagte der 19 Jahre alte Hoffnungsträger von Bayer Leverkusen. Wirtz hatte am Samstag bei der 0:3-Pleite beim schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers erstmals nach seinem am 13. März erlittenen Kreuzbandriss im Knie gegen seinen Ex-Klub 1. FC Köln wieder Spielpraxis gesammelt.

Es sei ein enttäuschendes Spiel von seinem Team gewesen, "deswegen bin auch nicht so gut gelaunt", betonte der Teenager, der in der 62. Minute von Coach Xabi Alonso für Kerem Demirbay eingewechselt worden war. "Ich bin sehr platt, die Belastung bin ich nicht mehr gewohnt", sagte der Jungstar, der so schmerzhaft vom Werksklub in der laufenden Saison vermisst wurde.

Alonso war mit dem 30-Minuten-Auftritt seines Rückkehrers indes zufrieden: "Wir haben heute gesehen, wie speziell er ist und welche Qualität er hat." Aber man müsse geduldig sein, "auf die beste Form von Florian warten". Welche Position hat der spanische Coach für Wirtz vorgesehen? "Irgendwo, er ist ein super Spieler, er kann verschiedene Positionen spielen. Er hat diesen Instinkt, im kleinen Raum zu spielen", analysierte Alonso.

Bayer und DFB setzen auf Wirtz' Mega-Talent

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes war im Ibrox Stadium sofort aufgefallen, "mit welcher Leichtigkeit er Fußball spielen kann". Es sei bestimmt ein besonderer Tag für Wirtz, "wenn man so lange verletzt war, vergisst man das erste Spiel nicht", sagte Rolfes.

Klar dürfe man den Youngster nicht überfrachten, so der Ex-Nationalspieler, aber: "Er ist ein wichtiger Spieler, er hat Einfluss auf die Mannschaft und das Spiel." Aber die Verantwortung liege nicht nur bei ihm, "auch die anderen Spieler müssen einen Schritt machen. Flo ist ein außergewöhnlicher Spieler, dem wir die Zeit geben müssen, über die nächsten Wochen und Monate zu seiner Topform zu kommen."

Aufgrund der schweren Knieverletzung hatte Wirtz auch die Nominierung für die WM-Endrunde in Katar verpasst. Für die Zukunft zählt der Teenager aber zu den Hoffnungsträgern von Bundestrainer Hansi Flick. Und beim Werksklub ist man erst recht froh, dass der Hochveranlagte wieder zur Verfügung steht.

