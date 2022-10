Alonso erhält bei der Werkself einen Vertrag bis 2024.

Der Schweizer Seoane hatte die Werkself in der vergangenen Saison auf Anhieb in die Champions League geführt. In seiner zweiten Spielzeit als Verantwortlicher lief nicht mehr viel zusammen, Leverkusen gewann nur zwei von zwölf Pflichtspielen.

So scheiterte Bayer in der ersten Runde des DFB-Pokals am Drittligisten SV Elversberg, in der Bundesliga fand sich der Dauerstarter im Europapokal im Tabellenkeller wieder, in der Königsklasse verlor das Team von den ersten drei Gruppenspielen zwei.

"Gerardo Seoane hat in den zurückliegenden fast anderthalb Jahren gute Arbeit für Bayer 04 geleistet, vor allem durch die souveräne Qualifikation für die Champions League“, erklärte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Er ergänzte: "Leider sind wir vom Erfolgsweg abgekommen. Das frühe Ausscheiden im DFB-Pokal, insbesondere aber die weit unter unseren Ansprüchen liegende aktuelle Bundesliga-Platzierung haben den Trainerwechsel aus unserer Sicht zwingend notwendig gemacht."

Es ist der dritte Trainerwechsel der noch jungen Saison. Zuvor hatte DFB-Pokalsieger RB Leipzig Domenico Tedesco entlassen, beim VfL Bochum musste Aufstiegstrainer Thomas Reis nach dem schlechtesten Start der Vereinsgeschichte gehen.

