Von Beginn an wollte der Gastgeber die Machtverhältnisse zwischen den beiden Mannschaften deutlich machen. In den Anfangsminuten dominierte die Mannschaft von Daniel Farke das Spiel und konnte nach nur drei Spielminuten das erste Mal jubeln. Alassane Plea bedient Jonas Hofmann punktgenau am Strafraum. Der deutsche Nationalspieler ließ Keeper Florian Müller mit einem wuchtigen Schuss keine Chance.

Gladbach blieb auf dem Gaspedal und schaffte es nach toller Kombination durch Joe Scally, Ramy Bensebaini und Plea, am Ende Marcus Thuram in Szene zu setzen, der auf 2:0 erhöhte (25. Minute). Doch der VfB wollte sich nicht frühzeitig aus der Partie verabschieden und meldete sich schnell mit dem Anschlusstreffer durch Tiago Tomas zurück (35.).

Der Anschlusstreffer gab den Gästen neuen Mut und der VfB wurde deutlich zielstrebiger im eigenen Ballbesitz. Bis zur Pause blieb es allerdings bei der 2:1-Führung für die Borussia. Im zweiten Durchgang lief das Spiel vorrangig zwischen den Strafräumen hin und her. Beide Teams spielten auf einen weiteren Treffer, waren aber im letzten Drittel häufig zu unpräzise. Die Riesen-Chance zum Ausgleich hatte VfB-Stürmer Serhou Guirassy, als er nach Flanke von Tomas vollkommen blank, circa drei Meter vor Keeper Tobias Sippel vergab (83.).

In der Nachspielzeit setzte dann der eingewechselte Patrick Herrmann nach einem Konter mit dem Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt des Spiels. Der Sieg geht in Ordnung, auch wenn für die Gäste ein Punkt heute absolut möglich gewesen wäre.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach): "Das Spiel hat heute Spaß gemacht. Die Tore machen den Fuß einfach sicherer. Nach dem 2:0 hatten wir das Spiel komplett im Griff. Man hat aber gesehen, dass uns das 2:1 auch wieder rausgebracht hat."

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach): "Jeder hat gesehen, was wir leisten können. Wir haben eine hohe Spielintelligenz, hohe Spielfreude. Wir müssen genau das häufiger abrufen. Aber der Gegner hat uns auch geordert, schnell zu entscheiden. Die Stuttgarter haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, haben uns hinten reingedrängt. So kann das Spiel dann auch kippen."

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Jeder Sieg ist wichtig. Du musst gucken, dass du das Momentum auf deine Seite bekommst. Wir waren zuletzt schlecht drauf, deshalb tut das heute sehr gut. Wir waren sehr dominant im ersten Durchgang. Die Tore waren schön herausgespielt. Durch das Gegentor wechselt das Momentum nochmal, da muss du dann dagegenhalten."

Waldemar Anton (VfB Stuttgart): "Wir sind wieder nicht gut ins Spiel gekommen, mussten früh einem Rückstand hinterlaufen. Spielerisch sind wir aber immer besser geworden. Gegen Gladbach ist es dann auch nicht einfach zu verteidigen. Aber am Ende müssen wir unsere Tore machen."

Michael Wimmer (Trainer VfB Stuttgart): "Man ist nach dem Spiel durchaus enttäuscht. Wir sind wieder schlecht reingekommen, der erste Torschuss ist dann drin. Das hat uns klar verunsichert. Aber nach dem zweiten Gegentor sind wir aggressiver geworden und haben den Gladbachern Paroli geboten."

Tweet zum Spiel:

Die Defensive des VfB machte auch heute keinen astreinen Eindruck. Vor allem bei der 1:0-Führung durch Jonas Hofmann zeigte sich die Abwehr unsortiert und schlecht positioniert.

Das fiel auf: VfB-Defensive zu wacklig

Chancentechnisch war der VfB den Gladbachern ebenbürtig. Einerseits zahlenmäßig, aber auch die Qualität der Abschlüsse war vorzeigbar. Doch wieder einmal kassiert der VfB drei Gegentreffer. Bei den Gegentoren sah die Defensive nicht gut aus. Damit wird es schwierig Punkte im Abstiegskampf zu holen.

Die Zahl: 3

Der Monat Oktober verlief für die Borussia aus Gladbach extrem schlecht. Nur drei Punkte konnte der Klub in der Liga sammeln, zudem schied man im DFB-Pokal gegen Darmstadt aus. Mit dem heutigen Sieg hat man möglicherweise die Trendwende eingeleitet.

