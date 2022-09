Trotz der enttäuschenden Ergebnisse am vorherigen Spieltag entschieden sich beide Trainer nur für je zwei Wechsel in der Startelf. Auf Seiten der Schalker ersetzte Henning Matriciani den angeschlagenen Cédric Brunner. Außerdem durfte Neuzugang Tobias Mohr für Thomas Ouwejan starten.

Ebenfalls in Startelf stand Danilo Soares – der Brasilianer stand zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Rasen, Jordi Osei-Tutu musste auf die Bank weichen. An der Seitenlinie nahm zwar auch vorerst Gerrit Holtmann Platz, der diesmal gegen Philipp Hofmann das Nachsehen hatte. Bereits nach wenigen Minuten kam der 27-Jährige jedoch zum Einsatz, als Takuma Asano verletzt ausgewechselt werden musste (4.).

Ad

Bochum ließ sich dadurch nicht aus der Bahn werfen und traute sich regelmäßig vor den gegnerischen Kasten. Die erste große Chance ging trotzdem aufs Konto der Schalker: Jordan Larsson spielte auf Simon Terodde, dessen Schuss im letzten Moment durch Erhan Masovic, der später zur tragischen Figur werden sollte, abgeblockt wurde (15.).

Bundesliga Null-Punkte-Start: Keine Job-Garantie für Bochum-Coach Reis UPDATE 06/09/2022 UM 10:21 UHR

Noch vor dem Pausenpfiff gelang Königsblau der Führungstreffer als Dominick Drexler einen Fehler von Bochum-Keeper Manuel Riemann ausnutzte. Der 34-Jährige ließ Marius Bülters leicht abgefälschten Schuss abprallen – Drexler blieb eiskalt und netzte im Nachschuss ins lange Eck ein.

In der Kabine scheint VfL-Coach Thomas Reis die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Gäste kamen noch bissiger auf den Rasen. Dafür belohnte sich Bochum schnell mit dem Ausgleich. Philipp Förster legte auf den völlig freien Holtmann zurück, dessen Schuss Teamkollege Simon Zoller ins Tor stolperte. Nach Absprache mit dem VAR gab Schiedsrichter Zwayer den zuvor wegen Abseits aberkannten Treffer (52.).

Mit einem Punkt wollte sich keine der Mannschaften zufriedengeben, wobei sich Schalke schließlich als die coolere Mannschaft vor dem Tor herausstellte. Erst erwies Masovic seinen Bochumern einen Bärendienst, als er eine Flanke in den eigenen Kasten beförderte (73.), ehe der eingewechselte Polter die Schalker per Kopf zum ersten Bundesliga-Sieg seit über einem Jahr schoss (90.+6). Bochum wartet hingegen trotz großer Bemühungen weiterhin auf die ersten Punkte.

Der Tweet zum Spiel:

Nach Abpfiff feiern die S04-Fans ihre Mannschaft und können sich eine „nette“ Botschaft an den Erzrivalen nicht verkneifen. Königsblau trifft am nächsten Spieltag auf den BVB.

Das fiel auf: Kramer beweist goldenes Händchen

Die Einwechslungen von Zalazar (57.) und Ex-Bochumer Polter (68.) erwiesen sich als womöglich spielentscheidende Entscheidungen. Der Uruguayer brachte sofort frischen Wind in die Offensive und prüfte den gegnerischen Schlussmann gleich doppelt. In der Nachspielzeit machte Polter mit seinem Treffer zum 3:1 schließlich den Sack zu.

Die Statistik: 6

Bochum dürfte an die Veltins-Arena keine guten Erinnerungen haben. Die heutige Pleite war bereits die sechste in Folge auswärts gegen den FC Schalke 04.

Das könnte Dich auch interessieren: Hammer in Wolfsburg - Kovac wirft Kruse raus

Wut und Entsetzen über Gewaltexzesse bei Kölns Auftakt in Nizza

Bundesliga Nach Debakel gegen Union: Schalke punktet in Stuttgart UPDATE 03/09/2022 UM 15:46 UHR