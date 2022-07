Almamy Toure brachte die Eintracht früh mit einem Traumtor in Führung (9.), Jasper Lindström erhöhte unmittelbar nach dem Seitenwechsel nach Vorlage von Götze (47.). Nach dem 3:0 durch Neuzugang Alario (63.) gelang Krisztofer Horvath (83.) noch der Anschluss.

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Frankfurter am 1. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Nur vier Tage später empfangen die Hessen dann freitags Rekordmeister Bayern München zum Eröffnungsspiel in der Liga.

(SID)

