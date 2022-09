Fußball

Sebastian Haller vom BVB spricht bei Eredivisie Awards über Krebserkrankung und ringt mit den Tränen

Sébastien Haller spricht bei den Eredivisie Awards emotional über seine Krebs-Erkrankung. Am Dienstagabend wurde er als bester Torschütze der vergangenen Saison in der niederländischen Liga ausgezeichnet und gab tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt. Dabei rang er mit den Tränen. "Nicht jeder Tag ist einfach", so der Stürmer, bei dem in der Saisonvorbereitung ein Hoden-Tumor disagnostiziert wurde.

