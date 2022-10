Der VfB setzt seinen Lauf unter Interimstrainer Michael Wimmer fort und gewinnt wettbewerbsübergreifend das dritte Heimspiel in Folge. Dabei verfallen die Stuttgarter allerdings in bereits bekannte Muster und kassieren das siebte Gegentor in der Anfangsviertelstunde, kein Bundesligateam fing sich bisher mehr frühe Gegentore ein.

Die Augsburger kamen gut in die Partie und nutzten früh einen Aussetzer von Dan-Axel Zagadou aus, der sich von Florian Niederlechner bei einem hohen Ball abkochen ließ - der Stürmer hatte keine Probleme, Florian Müller einfach zu überlupfen (4.). Die Stuttgarter gaben aber die richtige Antwort und glichen mit ihrer ersten richtigen Chance aus. Borna Sosa flankte in den Sechzehner und fand den Kopf von Serhou Guirassy, der Tomas Koubek aus fünf Metern keine Chance ließ (15.).

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit guten Chancen auf beiden Seiten. Zunächst kam Niederlechner nach Flanke von Ermedin Demirovic im Sechzehner per Volley zum Abschluss, er verfehlte das lange Eck allerdings knapp (17.). Kurz darauf scheiterte Mergim Berisha nachdem Müller einen Ball nicht weit genug wegfaustete am Keeper (22.). Kurz vor der Pause wurde der VfB dann besser und meldete sich mit einem starken Distanzschuss von Luca Pfeiffer zurück (33.).

In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs konnte Koubek eine erneute Sosa-Flanke nicht weit genug abwehren und Silas Katompa Mvumpa kam frei im Sechzehner zum Abschluss, doch Mads Pedersen stand im Weg (45.+2).

Der FCA kam dann zunächst besser aus der Pause und hatte direkt die erste gute Chance durch einen direkten Freistoß von Berisha aus spitzem Winkel, Müller war aber hellwach und lenkte die Kugel über die Latte (47.). Dann gab es eine viel diskutierte Szene, der eingewechselte Lukas Petkov köpfte den Ball an den ausgestreckten Arm von Sosa, der aber mit dem Rücken zur Situation stand. Die Gäste forderten Elfmeter und auch der VAR diskutierte mit Tobias Stieler über diese Situation. Der Unparteiische blieb aber bei seiner Entscheidung - vertretbar, wenn man bedenkt, dass der Kroate den Ball nicht einmal gesehen hatte (58.).

Der VfB brauchte lange, um im zweiten Durchgang anzukommen, doch er meldete sich mit einer Doppelchance zurück. Gleich zweimal hintereinander landete eine Ecke der Stuttgarter bei Endo, der aber an einem Gegenspieler auf der Linie hängen blieb (69. & 70.). Die Schlussphase gehörte dann nur den Hausherren. Guirassy kam gleich zweimal gefährlich im Sechzehner zum Abschluss (75. & 76.). Und nachdem Pfeiffer eine Ecke an die Latte köpfte (86.), musste Koubek gleich zweimal Großchancen verhindern (87. & 89.). Der starke Einsatz des Tschechen wurde am Ende aber nicht belohnt, weil die Stuttgarter am Ende noch das Last-Minute-Tor erzielten.

Tiago Tomas leitete den Ball mit der Hacke weiter zu Waldemar Anton, der im Strafraum ins linke Eck einschoss (90.+2).

Am Ende kein unverdienter Sieg für den VfB, die vor allem in der Schlussphase das bessere und gefährlichere Team waren. Auch wenn das Handspiel von Sosa eine strittige Szene bleibt, können es die Augsburger nicht alleine darauf reduzieren, sie waren in der Schlussviertelstunde einfach viel zu harmlos. Die Stuttgarter sammeln drei wichtige Punkte, rücken bis auf drei Zähler an die Augsburger ran und verlassen die Abstiegsränge.

Die Stimmen zum Spiel:

Felix Uduokhai (FC Augsburg): “Es war ein harter Fight. Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, wir sind ganz gut reingekommen. Aber nach dem Tor waren die Stuttgarter etwas griffiger in den Zweikämpfen und in der zweiten Halbzeit war Stuttgart einfach zwingender. Sie hatten die klareren Chancen und dann ist es ärgerlich, so spät das 2:1 zu bekommen.”

Das fiel auf: Den Start verschlafen, am Ende stark

In beiden Halbzeiten zeigten die Stuttgarter ein bereits bekanntes Verhaltensmuster. In der Anfangsphase von beiden Durchgängen war jeweils der FCA die deutlich bessere Mannschaft mit mehr Chancen und auch weniger individuellen Aussetzern. Aber in beiden Hälften wurde der VfB am Ende deutlich besser und vor allem in der zweiten Halbzeit hatten sie in den letzten 20 Minuten eine regelrechte Chancenflut, lediglich an der Chancenverwertung muss da noch gearbeitet werden.

Die Statistik: 7

Der VfB kassierte heute bereits nach vier Minuten das 0:1, was bereits der siebte Gegentreffer in der Anfangsviertelstunde war. Alleine in der Vorwoche lagen die Stuttgarter gegen den BVB nach 15 Minuten 0:2 zurück, kein Team fängt sich mehr Gegentore in dieser Zeit.

