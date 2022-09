Zum ausgebooteten Kruse, der in dieser Woche am Dienstag etwa lediglich Torschussübungen mit den Ersatzkeepern machte, zeigte sich Kovac schmallippig, aber versöhnlich: "Über die Person Max Kruse gibt es nichts Negatives zu berichten. Alles war gut - von daher gibt es dazu nichts Weiteres zu sagen."

Nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche bei Eintracht Frankfurt (1:0) möchten die Wölfe gegen Union nachlegen. "Es wäre verdammt wichtig, wenn wir in Berlin etwas holen könnten. Wir sind Tabellen-16. und spielen beim Ersten - aber wir wollen dort etwas mitnehmen", so Kovac.

Ad

Dafür stehe ihm das Personal der Vorwoche zur Verfügung - und somit aller Voraussicht nach auch der zuletzt angeschlagene Lukas Nmecha.

Champions League Fünfjahreswertung: Deutschland festigt mit Siegen Platz drei VOR 3 STUNDEN

Der Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer zollte er trotz der Leistungsschere zwischen Liga und internationalem Wettbewerb Respekt: "Einen Rhythmus jeden dritten Tag zu spielen, ist nicht einfach. Ich habe das Spiel gestern gesehen. Die Intensität, die diese Mannschaft fährt, ist einzigartig."

Das könnte Dich auch interessieren: Verletzungssorgen vor Derby: Nagelsmann gibt Update zu Abwehr-Duo

(SID)

Kleinherne: Darum ist "Equal Play" so wichtig

Bundesliga Verletzungssorgen vor Derby: Nagelsmann gibt Update zu Abwehr-Duo VOR 3 STUNDEN