Fußball

BVB-Benefizspiel gegen Dynamo Kiew in Dortmund ein voller Erfolg - Gänsehaut im Stadion und 400.000 Euro Spenden

Der Fußball rückte beim Benefizspiel des BVB gegen Dynamo Kiew in den Hintergrund. Der Verein sammelte rund 400.000 Euro an Spenden und 35.000 Fans sorgten in Dortmund bereits vor Anpfiff für Gänsehautmomente - 2:3 lautete am Ende das Ergebnis.

00:01:30, vor einer Stunde