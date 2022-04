Auf das Hinspiel am Freitag (18.45 Uhr) freute sich Popp im "Sport Bild"-Gespräch sehr: "Wir dürfen dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Das ist sehr geil." Denn sollten die erwarteten 98.000 Menschen ins Camp Nou strömen, wäre der nächste Zuschauer-Weltrekord perfekt.

Mit dem Viertelfinale gegen Real Madrid, das 91.553 Fans im Stadion verfolgten, hatten die Katalaninnen neue Maßstäbe im Frauenfußball gesetzt. Diese Bestmarke könnte nun übertroffen werden. Barca meldete bereits Anfang April, dass die Tickets nach etwas mehr als 24 Stunden verkauft worden seien.

"Mein Traum war es immer, einmal in Dortmund vor 80.000 zu spielen", gab Popp zu. Nun werden es in Spanien wohl ein paar Tausend mehr. Auf ein solches Szenario vorbereiten? Unmöglich. "Das Einzige, was man tun kann, ist sich darauf zu freuen und nicht vor Ehrfurcht erstarren", hatte Kathrin Hendrich bereits nach dem Viertelfinale betont.

Eine Lösung, um sich trotz der lautstarken Fans zu verständigen gibt es immerhin schon. "Wir bereiten uns mit einer Zeichensprache darauf vor", verriet Popp in der "Sport Bild": "Für taktische Anweisungen haben wir Code-Wörter."

Wolfsburgerinnen mit Selbstbewusstsein nach Barcelona

Eine gute Absprache wird gegen den Top-Favoriten nötig sein, denn die Chancen auf das Finale der Königsklasse stünden "60 zu 40 für Barcelona", räumte die DFB-Kapitänin ein. Dabei fällt Nationalspielerin Lena Oberdorf aufgrund einer Knieverletzung für das Hin- und das Rückspiel am 30. April in der VW-Arena aus.

Doch nach den Erfolgen gegen den Rivalen Bayern München in der Liga (6:0) und im Halbfinale des DFB-Pokals (3:1) gehen die Wolfsburgerinnen mit Selbstvertrauen in die Partie bei dem mit Stars gespickten Meister aus Spanien. Popp erklärte:

Wir haben die richtige Mentalität, sie zu knacken.

Und das gelang im Halbfinale der Königsklasse bereits 2020. Damals sei Weltfußballerin Alexia Putellas jedoch "noch nicht so präsent" bei Barcelona gewesen, sagte Popp. Die Spanierin sei "technisch und taktisch außergewöhnlich" und profitiere zudem von starken Mitspielerinnen.

Doch der Wille, ein Stück näher an die dritte Champions-League-Trophäe nach 2013 und 2014 zu kommen, ist in Wolfsburg definitiv vorhanden. Hendrich sagte:

Wenn man im Halbfinale ist, dann will man auch ins Finale.

(SID)

