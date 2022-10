Damit trifft das Team von Trainer Alexander Straus auch auf Top-Star Keira Walsh, für die Barca mit 460.000 Euro im Sommer an Manchester City die höchste Ablösesumme in der Geschichte des Frauenfußballs bezahlt hatte.

Zudem muss der deutsche Vizemeister gegen den FC Rosengard aus Schweden und gegen Benfica Lissabon ran. Die Bayern-Frauen hatten in der finalen Qualifikationsrunde gegen Real Sociedad San Sebastian den Einzug in die Gruppenphase perfekt gemacht.

Ad

Straus freut sich auf "fantastische" Partien. "Barcelona ist natürlich der auffälligste Gegner, aber auch die anderen Spiele werden spannende Herausforderungen", sagte er.

Bundesliga Der LIGAstheniker: Wer verliert, hat Krise! VOR 3 STUNDEN

Der VfL, der als deutscher Double-Gewinner gesetzt war, spielt in Gruppe B gegen Slavia Prag und SKN St. Pölten aus Österreich. Außerdem trifft der zweimalige Titelgewinner und Vorjahres-Halbfinalist auf Neuling AS Rom.

"Wenn ich an unsere Gruppe aus dem letzten Jahr denke, hätte es auch schwierigere Konstellationen geben können", sagte Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot. Sportchef Kellermann bekräftigte "bei allem Respekt" das klare Ziel, "uns für das Viertelfinale zu qualifizieren".

Der erste Spieltag steht am 19. und 20. Oktober auf dem Programm, die beiden ersten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Das Finale findet am 3. oder 4. Juni in Eindhoven statt, Titelverteidiger ist Rekordsieger Olympique Lyon. Eintracht Frankfurt war in der Qualifikation an Ajax Amsterdam gescheitert.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Endspiel gegen Barça: Italienische Medien zählen Inzaghi an

(SID)

Traum-Freistoß! Messi und Mbappé führen PSG zu Sieg

Premier League Haaland verrät Lasagne-Torgeheimnis VOR 6 STUNDEN