So lief das Spiel:

Das Coronavirus machte auch nicht vor der Partie zwischen Valencia und Atalanta Bergamo Halt. Das Achtelfinal-Rückspiel fand unter Ausschluss der Zuschauer statt. Ohne Fan-Unterstützung gestaltete sich das Ziel Viertelfinale für die Spanier noch deutlich schwerer – sie mussten eine 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel aufholen.

Bereits in der 2. Minute erschwerte Innenverteidiger Mouctar Diakhaby die Situation erheblich. Er holte Josip Ilicic im Strafraum ungeschickt per Grätsche von den Beinen. Schiedsrichter Ovidiu Hategan zeigte auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte mit einem Schuss in die Tormitte zum 1:0 für die Italiener.

Valencia benötigte in der Folge mindestens vier eigene Treffer, um sich immerhin in die Verlängerung zu retten – versuchte dementsprechend Offensivdruck zu entwickeln. Atalanta Bergamo reagierte auf die Angriffsbemühungen der Spanier, zog sich zurück und lauerte auf Umschaltmomente über die schnellen Spitzen.

Doch in der 21. Minute glückten die Bemühungen der Hausherren. Nach einem feinen Pass in die Schnittstelle der Abwehr, war Kevin Gameiro zur Stelle. José Luis Palomino versuchte noch per Grätsche zu retten, der Angreifer kam dennoch an den Ball und schoss ihn aus neun Metern flach in die Maschen.

In dieser Phase der Partie zeigte Valencia eine ansprechende Leistung, versuchte vor allem über die Zweikampfschiene das Spiel zu drehen. Doch Großchancen erspielten sich die Spanier nicht.

Anders Atalanta, das in der 43. Minute den nächsten Elfmeter zugesprochen bekam. Wieder war Diakhaby der Übeltäter. Nachdem Ilicic in den Strafraum einzog, spielte der Innenverteidiger den Ball mit der Hand. Nach Überprüfung des VAR zeigte der Referee auf den Punkt. Erneut trat Ilicic selbst an und verwandelte dieses Mal flach ins rechte Eck (43.).

Es war jedoch nicht der Knockout für die Spanier, die weitere fünf Treffer benötigten, um die große Überraschung perfekt zu machen. Sie versuchten alles und erzielten in der 51. Minute den 2:2-Ausgleich. Nach einer perfekten Flanke von der rechten Seite von Ferrán Torres, war Gameiro zum zweiten Mal zur Stelle und köpfte den Ball unhaltbar aus zehn Metern ins linke Eck.

Valencia glaubte trotz der schwierigen Lage weiterhin an das Weiterkommen und setzte in der 67. Minute den nächsten Stich. Nach einem Steilpass von Daniel Parejo war Torres auf und davon, ging auf Marco Sportiello zu und überlupfte den Keeper aus 18 Metern.

Atalantas Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In der 71. Minute zog Ilicic aus 16 Metern zentraler Position flach ab und schoss die Kugel ins rechte Toreck. In der Schlussphase war der Stürmer erneut zur Stelle, zirkelte den Ball aus elf Metern halblinker Position ins linke Eck und schnürte seinen Viererpack (82.).

Das fiel auf: Italienisches Märchen

Noch nie schaffte es Atalanta Bergamo ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen. In dieser Saison erfüllten sich die Italiener diesen Traum und spielen nach wie vor auf Wolke 7 des europäischen Topfußballs. Logischerweise qualifizierte sich Bergamo durch das Weiterkommen gegen Valencia auch zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für das Viertelfinale und gehört dadurch zu den besten acht Teams in der Königsklasse.

Atalanta lebt und liebt diesen Traum, bleibt weiterhin der eigenen Linie treu, spielt offensiv und angriffslustig, entspannt und frei auf. Für die Italiener ist es eben nur Fußball – so gelassen wirken die Auftritte Bergamos jedenfalls. Mit diesem Mindset ist auch in der nächsten Runde das nächste Wunder möglich.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 14

Von allen Serie A-Spielern ist Ilicic in allen Wettbewerben 2020 der erfolgreichste Torjäger. Der Angreifer erzielte insgesamt 14 Treffer und damit ein Tor mehr als Cristiano Ronaldo. Zudem sorgte der Stürmer für ein Novum in der Champions League. Noch nie erzielte ein Spieler in diesem Alter auswärts einen Viererpack. Der 32-jährige Slowene erlebt bei Atalanta seinen zweiten Frühling, nachdem er im Sommer 2017 von AC Florenz nach Bergamo wechselte.