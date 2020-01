Die Verletzung hatte sich der 26-Jährige am Neujahrstag im Ligaspiel beim FC Southampton (0:1) zugezogen. Kane hat in der laufen Saison für den Klub aus dem Londoner Norden, der von Teammanager Jose Mourinho trainiert wird, in 20 Ligaspielen elf Tore erzielt und zwei vorbereitet.

In der Champions League erzielte er in fünf Partien sechs Treffer.

(SID)