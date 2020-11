Aufgrund der Ausfälle von Leistungsträgern wie Joe Gomez, Virgil van Dijk, Thiago Alcantara, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson und Naby Keita musste der deutsche Coach in der Defensive entsprechend improvisieren. Der jungen und eher unerfahrenen Viererkette um Neco und Rhys Williams, Kostas Tsimikas und Abwehrchef Joel Matip merkte man die Unsicherheit in den Anfangsminuten deutlich an. Aber auch Mohamed Salah, der am Wochenende gegen Leicester noch pausiert hatte, zeigte früh, dass ihm zuletzt die Spielpraxis fehlte.

Nach vier Minuten spielte der Ägypter einen Querpass in der eigenen Hälfte direkt in den Lauf von Josip Ilicic, der ein paar Meter machte und anschließend den Schlenzer an der Strafraumkante ansetzte. Der Versuch des Slowenen flog jedoch knapp am Tor vorbei (4.).

Fünf Minuten später hatte Robin Gosens seinen ersten Auftritt: Der deutsche Nationalspieler wurde mit einem hohen Diagonalball aus der eigenen Hälfte auf links geschickt und suchte schnell den Abschluss. Den wuchtigen Schuss aus schwierigem Winkel konnte Alisson jedoch mit Mühe zur Ecke ablenken (9.). Damit aber noch nicht genug.

Wieder nur zwei Minuten später lief Bergamos Kapitän Alejandro Gomez, nach einem erneuten Ballgewinn im Liverpooler Aufbauspiel, auf Matip zu, schlug einen kurzen Haken und zog aus 16 Metern flach ab. Der Argentinier setzte das Leder jedoch knapp neben den rechten Pfosten (11.).

Klopp gestikulierte wild an der Seitenlinie und versuchte so mehr Struktur ins Spiel seiner Mannschaft zu bringen. Die gelang jedoch nur bedingt. Defensiv wurde Liverpool zwar vor allem in der Zentrale griffiger, dafür haperte es in der Offensive an Tempo und Ideen.

Atalanta hatte mehr vom Spiel und lief weiter fleißig an, viel ging über die linke Seite von Gosens. Derart gute Gelegenheiten wie in den Anfangsminuten boten sich aber nicht mehr. Ilicic versuchte nach einem leichten Kontakt mit Georginio Wijnaldum einen Strafstoß herauszuholen, der spanische Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande verwehrte ihm diesen aber zu Recht (36.).

Es dauerte schließlich bis zur 44. Minute ehe Salah den ersten Liverpooler Torschuss abgab, der Versuch des „Pharaos“ ging aber deutlich übers Tor. Er hatte den Ball auf dem schwächeren Rechten liegen gehabt. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Trotz der mageren Darbietung im ersten Durchgang ließ Klopp Offensivkräfte wie Roberto Firminio, Diogo Jota und Takumi Minamino vorerst auf der Bank. Das Zögern sollte sich rächen.

Gerade als Klopp seinen Viererwechsel an der Seitenlinie vorbereitete, gingen die Italiener in Führung: Der starke Gomez brachte eine gefühlvolle Hereingabe von links punktgenau an den Fünfer, wo Ilicic zur Grätsche ansetzte und den Ball so aus kurzer Distanz zur mehr als verdienten Führung ins Tor beförderte (60.).

Nur vier Minuten später fiel der nächste Treffer – wieder für die Italiener, wieder war Gomez involviert. Der Argentinier brachte einen weiteren hohen Ball in die Gefahrenzone, genauer gesagt an den zweiten Pfosten. Dort stieg Hateboer hoch und leitete das Leder mit der Stirn auf Gosens weiter, der aus zentraler Position und kurzer Distanz auf 2:0 erhöhte (64.).

Trotzdem mittlerweile Jota, Firminio und Robertson auf dem Platz standen, gelang Liverpool absolut nichts in der Offensive. Das lag auch an einer mehr als soliden Leistung von Bergamos Dreierkette um Rafael Toloi, Berat Djimsiti und dem überragenden Cristian Romero.

Auch in den Schlussminuten wartete man vergebens auf ein Liverpooler Schlussspurt, so blieb es am Ende beim verdienten 2:0 für das Team von Gian Piero Gasperini. Das erwartete Tor-Festival der beiden offensiv-starken Team blieb aus.

Mamma mia! Was für ein wichtiger Sieg für Bergamo. Durch den Dreier sind die Italiener weiter Punktgleich mit Kokurrent Ajax und haben jetzt einen kleinen Vorteil gegenüber den Holländern, die noch gegen Liverpool ran müssen.

Das fiel auf: Liverpool hinten löchrig und vorne ideenlos

Besonders in der Anfangsphase merkte man Liverpool an, dass man in dieser Konstellation so noch nie zusammengespielt hatte. Besonders die rechte Abwehrseite um Neco Williams war immer wieder anfällig. Doch nicht nur in der Rückwärtsbewegung haperte es, auch die gut-besetzte Offensive sah gegen eine grundsolide Dreierkette kein Land, was auch daran lag, dass sich Hateboer und Gosens immer wieder in die Verteidigung fallen ließen. Bergamo war unterm Strich das deutlich bessere und auch taktisch reifere Team, dass die Fehler der unerfahrenen LFC-Hintermannschaft zwei Mal ausnutzte.

Die Statistik: 0

Kaum vorstellbar aber wahr: Die sonst so überragende Offensiv-Abteilung der Klopp-Mannschaft prüfte Atalanta-Keeper Gollini über 90 Minuten nicht ein Mal. Salahs Versuch aus der 44. Minute flog über das Tor, ansonsten gab es keine konkreten Chancen der Hausherren zu verzeichnen.

