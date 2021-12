In der Gruppe B gewann Atlético den spannenden Dreikampf um Rang zwei hinter dem bereits qualifizierten FC Liverpool. Die Spanier zogen durch ein hart erkämpftes 3:1 (0:0) beim FC Porto zum vierten Mal in Folge in die K.o.-Phase ein. Die Portugiesen spielen trotz der Niederlage zumindest in der Europa League weiter.

Ganz ausgeschieden ist dagegen der AC Mailand, der parallel 1:2 (1:1) gegen Liverpool verlor.

Ad

Mit einem Sieg gegen die von Jürgen Klopp auf acht Positionen veränderten Reds hätte Milan in der Champions League überwintert und war nach der Führung durch Fikayo Tomori (29.) auch fast am Ziel.

Premier League "Was denkt er, wer er ist?" Nationaltrainer schießt gegen Klopp GESTERN AM 15:50

Doch Mohamed Salah (36.) und Divock Origi (55.) drehten das Spiel für das Klopp-Team, das als erste englische Mannschaft 18 Punkte in einer Gruppenphase verbuchte.

Mehr in Kürze ...

Das könnte Dich auch interessieren: Lewandowski wehrt sich: Aussagen über Messi "falsch interpretiert"

Coman offen: "Große Sorgen" wegen Herz-OP

Serie A Milan erobert die Spitze - auch Inter vorbei an Neapel 05/12/2021 AM 12:44