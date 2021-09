Der FC Liverpool fand besser rein in eine insgesamt verhaltene Anfangsphase in Porto. In der 18. Minute fanden die dominanten Reds dann erstmals eine Lücke im Defensivverbund des Champions League-Siegers von 2004. Der quirlige Curtis Jones zog von rechts in die Mitte, schloss etwas unplatziert ab, doch Diogo Costa konnte nur nach vorne abwehren. Zaidu hatte noch die Chance zu klären, doch Mohamed Salah kam dazwischen und staubte zum verdienten 1:0 für die Gäste ab.

Das Team von Jürgen Klopp blieb dominant, kam aber zunächst nur zu einer nennenswerten Doppelchance durch Diogo Jotta (26), bis dann kurz vor dem Pausenpfiff Sadio Mané die Führung ausbaute. James Milner brachte den Ball von rechts an den Fünfer, Portos-Hintermannschaft pennte und der Senegalese musste aus fünf Metern nur noch den Fuß hinhalten (45).

Nach einer guten Stunde die vorzeitige Entscheidung: Jones eroberte im Mittelfeld den Ball, brachte das Spielgerät selbst bis vor an den Sechzehner und fand dann noch den völlig blanken Salah, der eiskalt vollstreckte (60.). Porto war in der zweiten Hälfte offensiv auffälliger und belohnte sich für den gesteigerten Mut mit dem Anschlusstreffer in der Schlussviertelstunde. Mehdi Taremi ließ bei seinem Kopfball aus kurzes Distanz Alisson Becker keine Abwehrchance (75.). Die freude hielt nicht lange. Nur zwei Minuten später war die Freude dahin. Jones schickte Firmino auf eine eigentlich unmögliche Mission, doch Diogo Costa stürmte unnötig weit aus seinem Kasten. Firmino erkannte die Situation sofort und stellte mit einem überlegten Abschluss den alten Abstand wieder her (77.).

Nur vier Minuten später setzte erneut der Brasilianer den Schlusspunkt. Erneut war Jones beteiligt. Sein Abschluss zunächst noch geblockt, landete in den Beinen von Firmino, der aus abseitsverdächtiger Position das 5:1 erzielte. Nach zweiminütiger Überprüfung wurde der Treffer zurecht anerkannt (81.).

Liverpool feierte nach dem 3:2 über Mailand bereits den zweiten Sieg in Gruppe B und festigt die Tabellenführung. Der FC Porto muss weiter auf seinen ersten Dreier in der Königsklasse und insgesamt auf den ersten Erfolg gegen die Reds warten.

Läuft bei Liverpool, die am Wochenende zwar nur 3:3 in Brentford spielten, aber auch in der Premier League von der Spitze grüßen.

Das fiel auf: spielfreudiger Curtis Jones

Das 20-jährige Mittelfeldjuwel war an beinahe allen guten Offensivaktionen der Reds beteiligt. Er bereitete zwei Treffer vor und war über 90 Minuten nicht zu greifen für die Hintermannschaft des portugiesischen Vizemeisters. Seine grandiose Leistung konnte er letztlich aber nicht mit einem Treffer krönen.

Die Statistik: 3

Der FC Liverpool erzielte mehr als drei Tore in jedem der vergangenen sechs Pflichtspiele. Das gelingt Liverpool zum insgesamt dritten Mal. Zuvor schafften sie das im Mai 2009 und Oktober 1892.

