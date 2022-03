Mit einem komfortablen 2:0 Vorsprung aus dem Hinspiel trat der FC Chelsea heute beim OSC Lille im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League an. Doch die Franzosen machten dem amtierenden Titelverteidiger aus London das Leben von Beginn an schwer, spielten hohes Pressing und wurden von den heimische Fans lautstark unterstützt. Nennenswerte Torszenen gab es über weite Strecken der ersten Halbzeit jedoch keine. In der 35. Minute folgte dann der erste Aufreger der Partie: Plötzlich wurde Referee Davide Massa von seinem Videoassistenten alarmiert, der ein Handspiel eines Chelsea Spielers im Strafraum gesehen hatte. Massa überzeugte sich persönlich am Videobildschirm von den Fakten und entschied dann hart aber korrekt auf Elfmeter für den OSC Lille. Burak Yilmaz, dem seine 36 Jahre heute kaum anzumerken waren, schnappte sich den Ball und verwandelte cool in die rechte obere Torecke (38.). Die Sensation schien im Rahmen des Möglichen und alles deutete auf die Pausenführung für Lille hin. Doch dann bediente Jorginho in der dritten Minute der Nachspielzeit Christian Pulišić mit einem sensationellen Pass, welchen dieser stark zum 1:1 verwertete (45.+3).

Trotz des demotivierenden Ausgleichs kurz vor der Pause, kam Lille erneut gut aus der Kabine und spielte mutig nach vorne. Jonathan Bamba und Jonathan David spielten auf den Außenpositionen ihre Gegenspieler ein ums andere Mal schwindlig und brachten gefährliche Flanken in den Chelsea-Sechzehner. Eine davon köpfte Burak Yilmaz nur um Zentimter am linken Pfosten vorbei (54.). Wenige Minuten später wurde es dann noch knapper - der Portugiese Xeka setze seinen Kofball aus ähnlicher Position genau an den linken Pfosten und so blieb Lille die verdiente Führung verwehrt (63.). Anders der FC Chelsea: Der eingewechselte Mount bediente César Azpilicueta am langen Pfosten, der den Ball aus kurzer Distanz mit dem Knie über die Linie drückte (71.). Damit war die Hoffnung des OSC Lille am heutigen Abend endgültig zunichte gemacht. In der Folge spielten die Blues das Ergebnis gekonnt und sicher über die Zeit und hätten durch Marcos Alonso fast noch ein Tor nachgelegt (90.+2), wäre nicht Torwart Leo Jardim zu Stelle gewesen.

Am Ende siegten im Abschluss kaltschnäuzige Londoner gegen eine sehr engagierte Mannschaft aus Lille, der oft einfach das nötige Quäntchen Glück fehlte. Das Team von Thomas Tuchel steht damit nach dem 4:1 in Addition (2:0 und 2:1) im Viertelfinale.

Der Tweet zum Spiel:

Der FC Chelsea steht zum elften Mal im Champions League Viertelfinale. Der dortige Gegner wird am Freitag ausgelost.

Die Stimmen:

Amadou Onana (Lille): Wir hatten unsere Chance heute. Wenn wir mit der Führung in die Halbzeit gehen, läuft das Spiel vielleicht anders. In der zweiten Halbzeit konnten wir leider keine Tore mehr erzielen. Insgesamt sind wir aber zufrieden mit dem Abschneiden in der Champions League, das sollte uns Selbstvertrauen für die Liga geben.n

Cesar Azpilicueta (Chelsea): In der ersten Halbzeit sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Wir haben einige Fehler gemacht und Lille so das Konterspiel ermöglicht, das hat sie gefährlich gemacht... Unsere Mannschaft hält fest zusammen. Hoffentlich werden wir einen sehr guten Saisonabschluss erreichen können.

Das fiel auf: Burak Yilmaz

Auch wenn eine starke Leistung und sein erstklassig verwandelter Elfmeter nicht zum Weiterkommen ausreichte - Mit 36 Jahren und 244 Tagenn ist der Türke nun der drittälteste Spieler, der ein Tor in der Champions League K.O. Phase erzielt hat.

Die Statistik: 50

Thomas Tuchel absolvierte heute sein 50. Spiel als Chelsea-Trainer in der Königsklasse. 32 dieser 50 Spiele konnte er dabei gewinnen, diese Quote erreichte noch kein anderer Trainer.

