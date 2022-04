Von der ersten Minute an nahm der Fc Liverpool die Rolle des Favoriten voll an. Zwei gute Chancen von Mohamed Salah (9.) und Naby Keïta (12.) verpufften zunächst noch, dann aber machte es der ehemalige Leipziger Ibrahima Konaté fünf Minuten später besser. Andy Robertson servierte eine Ecke von der linken Seite, der Franzose musste am Fünfmeterraum nur noch den Kopf hinhalten (17.) und drehte jubelnd ab.

Auch nach dem Führungstor blieb die Klopp-Elf auf dem Gaspedal und bestrafte einen Fehler im Spielaufbau der Hausherren in der 34. Minute eiskalt. Trent Alexander-Arnold reagierte schnell und suchte Luis Díaz im gegnerischen Strafraum mit einem scharfen Diagonalball. Dieser musste am Fünfmeterraum nur noch zum freistehenden Mané querlegen - das 2:0 für die Reds war aus wenigen Metern nur noch Formsache.

Nach der Pause folgte dann die kalte Dusche für Liverpool. Rafa Silva brachte über rechts eine eher durchschnittliche Flanke in den Strafraum der Gäste. Weil Konaté sich aber einen Blackout leistete und über das Spielgerät trat, konnte Darwin Núñez die Kugel aus kurzer Distanz rechts unten ins Tor schieben (49.).

Die Gäste von der Mersey zeigten sich durch den Anschlusstreffer der Adler sichtlich beeindruckt und agierten infolgedessen mit Fehlern im eigenen Spiel. Klopp reagierte auf das Erstarken der Portugiesen mit einem dreifachen Wechsel, auch um seiner Elf das nötige Selbstvertrauen zurückzugeben. in der 61. Minute kamen Jordan Henderson, Roberto Firmino und Diogo Jota für Thiago, Mané und Salah ins Spiel.

Die Wechsel brachten Ruhe ins Spiel der Reds, die sich in der letzten halben Stunde primär auf Verteidigungsarbeiten konzentrierten und auf den einen spielentschiedenden Konter lauerten.

Und der kam kurz vor Schluss. Nach einem herrlichen Steckpass von Naby Keïta konnte Luis Díaz schließlich Odysseas Vlachodimos im Tor der Portugiesen umkurven und zum 3:1 einschieben (87.). Der K.o. für Benfica.

Das fiel auf: Klopps Wechsel im richtigen Moment

In den ersten 45 Minuten schien alles nach Plan zu laufen für die Elf von Jürgen Klopp. Mehr Torschüsse, deutlich mehr Ballbesitz, zwei lupenreine Treffer - der Matchplan der Reds ging auf. Vier Minuten nach Wiederanpfiff geriet die Welt der Engländer dann aber ins Wanken, als Darwin Núñez der Nutznießer eines Blackouts von Ibrahima Konaté wurde. Benfica wurde durch den Anschlusstreffer neues Leben eingehaucht. Plötzlich jagten die Portugiesen die Engländer über den Platz, waren am Ausgleich dran. Weil Klopp aber stark von der Bank nachlegen konnte und mit einem Dreifachwechsel in der 61. Minute die Statik des Spiels änderte, steuern die Reds munter auf das Halbfinale zu.

Die Statistik: 20

Nach dem Treffer von Ibrahima Konaté kommt der FC Liverpool nun auf insgesamt 20 verschiedene Torschützen, in allen laufenden Wettbewerben. Auf mehr Torschützen kommt aktuell keine andere Mannschaft aus der Premier League.

