Wie im Hinspiel vor 15 Tagen ging die Mannschaft von Jürgen Klopp an der Anfield Road bereits früh in Führung. Nach einer Kombination über Mohamed Salah und Jordan Henderson über die rechte Seite kam Trent Alexander-Arnold am rechten Strafraumeck an den Ball und flankte in den Strafraum. Dort stand Diogo Jota am linken Pfosten goldrichtig und köpfte den Ball aus vier Metern an Jan Oblak vorbei ins Netz (13.).

Wenig später erhöhten die "Reds" sogar auf 2:0. Sadio Mané leitete einen Angriff der Hausherren selbst ein und nahm Kapitän Henderson im Zentrum mit. Der leitete wiederum weiter zu Alexander-Arnold, der aus 20 Metern halbrechts flach abzog. Im Sechzehner hielt Mané den Fuß rein und traf so aus acht Metern Torentfernung ins rechte untere Eck (21.).

Die Gäste aus Spanien wirkten ob des Rückstands zunächst konsterniert – im Hinspiel konnte die Mannschaft von Diego Simeone einen 0:2-Rückstand allerdings noch in der ersten Halbzeit kompensieren. Dieses Mal sah es zunächst nicht danach aus. Im Gegenteil: Ab der 36. Minute musste Atlético auch noch mit einem Mann weniger ran – im Hinspiel hatte es Antoine Griezmann getroffen, nun sah Felipe nach einem Foul an Mané in der Rückwärtsbewegung die Rote Karte. Eine harte, wenn auch vertretbare Entscheidung des niederländischen Schiedsrichters Danny Makkelie.

Kurz vor der Halbzeit zeigte sich Liverpool dann noch einmal. Zunächst zirkelte Salah den Ball aus zwölf Metern halbrechter Position in Richtung langes Eck, Oblak parierte. Sekunden später prüfte Torschütze Jota Madrids Torhüter mit einem weiteren Kopfball nach Flanke von Kostas Tsimikas (42.).

Auch der zweite Durchgang startete mit einem Aufreger. Nach feinem Zuspiel von Joel Matip erzielte Diogo Jota freistehend vor Oblak aus 13 Metern halbrechts das vermeintliche 3:0. Der Treffer wurde allerdings vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen (48.).

Aber Liverpool blieb am Drücker. So scheiterten kurz hintereinander zunächst Salah aus kürzester Distanz an Oblak, sowie Matip, der nach einem Eckball aus fünf Metern links am Tor vorbei zielte (52.). Wenig später köpfte Diogo Jota aus fünf Metern rechts am Tor vorbei (54.).

Liverpool drückte auf den dritten Treffer, das Tor machte allerdings Atlético. Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld landete der Ball am Sechzehner bei Luis Suarez, dessen von Matip abgefälschter Schuss aus 18 Metern links im Tor einschlug. Aber auch dieser Treffer hatte keinen Bestand, auch hier entschied der VAR auf Abseits (57.).

Anschließend flachte die Partie ein wenig ab. Liverpool verwaltete die komfortable Führung, Atlético blieb in Unterzahl einfach zu ungefährlich. So blieb es letztlich beim 2:0-Erfolg für den LFC, der in der Königsklasse die Weiße Weste wahrte und vorzeitig den Achtelfinaleinzug klarmachte. Atlético hingegen muss sich in den kommenden beiden Spielen mit dem FC Porto um den zweiten Tabellenplatz streiten.

Der Tweet zum Spiel:

Wie nach dem Hinspiel verweigerte Diego Simeone den Handshake mit Jürgen Klopp. Der konnte dank des Sieges damit wohl ganz gut leben.

Das fiel auf: Atlético schwächt sich selbst

Wie im Hinspiel beendete Atlético Madrid mit nur zehn Spielern die Partie. Traf es damals beim Stand von 2:2 noch Stürmer Antoine Griezmann, musste nun Abwehrspieler Felipe nach einem so unnötigen wie dummen Foul bereits in der 38. Minute vom Platz. So wurde es für die Mannschaft von Diego Simeone ein Ding der Unmöglichkeit, einen 0:2-Rückstand gegen ein selbstbewusstes Liverpool noch aufzuholen. Allerdings müssen sich die Madrilenen an die eigene Nase fassen. Zwei Platzverweise in zwei aufeinander folgenden Spielen können, sollten auf höchstem europäischen Niveau aber nicht passieren. Anschließend traten die Gäste offensiv kaum noch in Erscheinung, stattdessen ergaben sie sich ihrem Schicksal und ließen die "Reds" gewähren.

Die Statistik: 25

Wettbewerbsübergreifend hat der FC Liverpool nun seit 25 Spielen nicht mehr verloren. Sowohl in der Champions League als auch in der Premier League ist die Mannschaft noch ungeschlagen – als einziges Team in Europa. In dieser Form untermauern die "Reds" nicht nur die Ansprüche auf die Meisterschaft in England, sondern auch auf den Henkelpott.

