Am Sonntag (17:30 Uhr im Liveticker) trifft City in der Premier League auf Jürgen Klopp und die Reds, die in der Tabelle nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter liegen. Im Halbfinale des FA Cup spielen die Teams am 16. April um den Einzug ins Endspiel.

Drei Tage davor steht in der Königsklasse das Rückspiel in Madrid an. Guardiola, der das Champions-League-Finale 2021 gegen den FC Chelsea verloren hatte, wartet immer noch auf seinen ersten Henkelpott mit City.

Ad

In Bezug auf seine taktischen Entscheidungen, für die Guardiola gerade nach Niederlagen in großen Spielen kritisiert worden war, fügte er ironisch hinzu: "Die Bewegungen sind unterschiedlich, die Spieler sind alle verschieden und haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Deshalb denke ich zu viel nach und denke mir dumme Taktiken aus."

Champions League Showdown in England: Klopps schmaler Grat zwischen Manchester und Lissabon VOR 2 STUNDEN

Er werde gegen Atletico "eine unglaubliche Taktik anwenden: Wir spielen mit zwölf Mann!"

Das könnte Dich auch interessieren:Showdown in England: Klopps schmaler Grat zwischen Manchester und Lissabon

(SID)

Liverpool-Coach Klopp adelt Jota: Noch besser als gedacht

Bundesliga Frust frisst Fan-Fest: Klatsche gegen RB legt alle BVB-Probleme offen VOR 3 STUNDEN