Pep Guardiola wird auch in seinem fünften Jahr als Trainer von Manchester City die Champions League nicht gewinnen.

Nach der Finalpleite 2021 gegen den FC Chelsea war für die Skyblues diesmal im Halbfinale Endstation.

Dabei verspielte City eine sicher geglaubte Finalteilnahme in den letzten Minuten. Während Manchester trauert, feiern die Königlichen das dritte Comeback in der K.o.-Phase in Folge.

"Das sind pure Emotionen, pure Erleichterung. Wahnsinn", sagte der verletzte David Alaba.

Eurosport.de präsentiert die Stimmen zum Spiel:

Pep Guardiola (Trainer Manchester City) über...

...das Spiel: "In der ersten Halbzeit war es kein gutes Spiel von uns. Wir haben es nicht geschafft, dem Spiel Kontinuität zu geben. Es war schwierig, es gab viele Unterbrechungen. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich besser und hätten das 2:0 machen müssen. Am Ende wurde es hektisch, Real hat viele Leute in die Spitze gestellt, mit Militao, Asensio, Rodrygo. Sie haben Bälle in den Strafraum geschlagen und zwei Tore erzielt. Sie waren dazu in der Lage, Glückwunsch an sie und an Liverpool. Wir müssen es akzeptieren."

...über das unvollendete Projekt Champions League: "Ich bin sehr glücklich, wir haben großartige Dinge in der Champions League getan. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Für den Moment ist das natürlich ein harter Schlag für uns."

Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid): "Ich kann nicht sagen, dass wir an ein solches Leben gewöhnt sind, aber was heute Abend passiert ist, ist gegen Chelsea und auch gegen PSG passiert. Wenn man fragen muss, warum, dann ist es die Geschichte dieses Vereins, die uns hilft, weiterzumachen, wenn es so aussieht, als ob wir am Ende wären." Das Spiel war fast zu Ende und wir haben es geschafft, die letzte Energie zu finden. In der Verlängerung hatten wir einen psychologischen Vorteil. Ich bin froh, im Finale zu stehen, in Paris gegen einen anderen großen Rivalen."

Toni Kroos (Real Madrid) über...

...das Comeback: "Wir waren während der K.o.-Phase schon 26-mal raus und haben uns 26-mal zurückgekämpft. Es ist manchmal schwer zu erklären, was in den letzten Minuten passiert. Hinten raus sah es dann nicht mehr danach aus, eher in den ersten 70 Minuten. Da waren wir näher an einem Tor dran als in den zehn Minuten vor dem Ende. Das ist der Glaube, der uns gegen Paris und Chelsea weitergebracht hat, und das ist das Stadion. Die Kombination ist magisch."

...zur taktischen Herangehensweise: "Wir haben das Hinspiel analysiert. Da waren die Räume schwer für uns zu verteidigen. Deshalb hatten wir heute zwei Sechser. City hatte nicht so viele Chancen. Defensiv haben wir es deutlich besser gemacht, aber auch mit Ball. So hatten wir mehr Kraft, die Räume zu zu laufen."

…zu den Gesprächen mit Carlo Ancelotti am Seitenrand: "Der Trainer hatte selbst ein paar Zweifel, wen er noch bringt. Wir draußen haben auch alle ein paar Fußballspiele gesehen, von daher kann man sich da auch ein bisschen austauschen. Wenn er leichte Zweifel hat, dann nimmt er uns mit rein. Das beschreibt ihn ziemlich gut und zeigt, warum es mit der Mannschaft so gut funktioniert. Am Ende entscheidet er es, aber natürlich interessiert ihn unsere Meinung."

David Alaba (Real Madrid): "Glauben kann man das nicht, aber wundern tut es mich auch nicht. Wir haben schon öfter gezeigt, dass wir zurückkommen können. Wir haben diese besondere Mentalität in der Mannschaft. Das sind pure Emotionen, pure Erleichterung. Wahnsinn! Unglaublich, was die Mannschaft geleistet hat. Das ist geisteskrank. Mir fehlen etwas die Worte. Heute gibt's ein Bier."

Rodrygo (Real Madrid): "Wir waren tot, doch was dann passiert, ist eben passiert. Wenn man dieses Trikot anhat, glaubt man immer daran, dass man es schaffen kann. In der Verlängerung war dann City tot."

Thibaut Courtois (Real Madrid): "Dieses Team, dieser Klub ist zu allem im Stande. Wir haben bis zum Schluss an unsere Chance geglaubt. Mendy und ich haben unser Team im Spiel gehalten. Nach dem 2:1 war City tod. Wir haben es geschafft. Unglaublich."

