Schon vor dem Spiel stand fest, dass Bayer 04 Leverkusen keine Chance mehr auf ein Weiterkommen ins Achtelfinale hatte. Durch den Sieg des FC Porto in Brügge (4:0) war im Gegensatz zu Atlético Madrid nur noch der dritter Platz erreichbar. Die spanischen Gastgeber brauchten gegen Leverkusen einen Dreier, um ihre Chance auf die K.o-Runde zu wahren.

Die Abstinenz des Drucks schien Bayer früh in die Karten zu spielen. In der neunten Spielminute eroberte Robert Andrich am gegnerischen Strafraum den Ball. Über Adam Hlozek landete der Ball bei Moussa Diaby, der per Schlenzer zur Führung einschoss. Die Gastgeber hatten aber schnell eine Antwort parat: Nach Ablage von Top-Star Antoine Griezmann schloss Yannick Carrasco vom Strafraumrand punktgenau ins linke untere Eck ab und ließ Keeper Lukas Hradecky keine Chance (22.).

Doch auch die Leverkusener zeigten sich nicht geschockt. Wieder eroberte man in Form von Nadiem Amiri am Strafraum der Madrilenen den Ball und stellte durch Callum Hudson-Odoi die Führung wieder her. Mit einer durchaus verdienten Führung ging es somit für die Werkself in die Pause.

Im zweiten Durchgang schraubte Atlético an ein paar Stellschrauben und präsentierte sich deutlich verbessert. Nach gerade einmal fünf Minuten zirkelte der eingewechselte Rodrigo de Paul den Ball aus circa 17 Metern ins Tor und glich damit erneut aus. Die Hausherren drückten weiter nach vorne und sorgten immer wieder für Gefahr. Leverkusen hatte große Probleme, für Entlastung zu sorgen. Gerade Griezmann und Carrasco zeigten sich immer wieder als Gefahrenherde.

Bis tief hinein in die Nachspielzeit schaffte es Atlético aber nicht, Hradecky noch einmal zu überwinden. Kurios wurde es im wahrsten Sinne des Wortes ganz am Ende: Schiedsrichter Clement Turpin aus Frankreich hatte schon abgepfiffen, als ihn der Videoassistent auf ein Handspiel im Strafraum aufmerksam machte. Atletico erhielt einen Elfmeter, bei dem Yannick Carrasco (90.+8) an Lukas Hradecky scheiterte, auch zwei Nachschüsse (einer davon von Saúl Niguez an die Latte) verfehlten das Bayer-Tor. Dann war endgültig Schluss.

Atlético Madrid scheidet somit ebenfalls aus der Champions League aus und kämpft mit Bayer nun um den dritten Rang in der Gruppe B.

Stimmen zum Spiel:

Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen): "Für den Teamspirit war das wichtig und richtig. Am Ende war das Glück auf unserer Seite und wir haben viele Schritte in die richtige Richtung gemacht."

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen): "Das Ergebnis ist kein Fortschritt für uns. Es war nicht unser bestes Spiel. Aber die Mannschaft hat Eier gezeigt und das bringt uns nach vorne. Wir nehmen das als kleinen Schritt in die richtige Richtung."

Nach einer spektakulären Schlussphase können sich die Leverkusener bei Schlussmann Lukas Hradecky bedanken, dass sie im letzten Gruppenspiel noch die Chance auf die Qualifikation für die Europa League haben.

Das fiel auf: Atléticos Kollektiv schwächelt

Die große Qualität der Madrilenen war über Jahre hinweg ein Kollektiv zu besitzen, dass viele individuelle Qualitäten anderer Mannschaften egalisierten. Doch das heutige Spiel symbolisierte treffend, dass Atlético dies etwas abhandengekommen ist. Die heutigen Gefahrenherde waren Einzelspieler wie Antoine Griezmann und Yannik Carrasco. Das Kollektiv konnte heute nicht wie früher den Unterschied machen.

Die Zahl: 55

Mit 55 Ballkontakten hatte Torhüter Lukas Hradecky auf Seiten von Bayer 04 bei seiner Mannschaft die viertmeisten Ballkontakte. Der Schlussmann berührte das runde Leder öfter als die beiden Stürmer Callum Hudson-Odoi und Moussa Diaby zusammengerechnet.

