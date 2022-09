Sowohl Frankfurt als auch Lissabon gingen konzentriert in die Partie, wussten, was sie zu tun hatten. Es waren wenig Räume offen, immer ein Gegenspieler am Fuß. Beide Mannschaften liefen außerdem enorm hoch an, in den Anfangsminuten lag diese Aufgabe vor allem bei den Frankfurtern, da Sporting zunächst die Spielkontrolle in die Hand nahm. So kam es aber direkt zu Beginn zu einer großen Chance für die Hausherren: Lissabons rechter Schienenspieler Porro wurde an der rechten Seitenlinie zu einem Rückpass gezwungen, der stattdessen aber in Randal Kolo Muanis Lauf landete. Antonio Adan im Tor der Gäste musste schon früh eine starke Parade mit dem linken Fuß auspacken (3.).

Zunächst beschränkte sich Frankfurt auf diese Methode, den Gegner früh unter Druck zu setzen und Fehler zu provozieren, nahm dann aber zunehmend das Spiel selbst in die Hand - auch, weil Lissabon keinen Weg durch die Frankfurter Reihen fand. Immer wieder war es stattdessen Kolo Muani, der im Strafraum gesucht wurde, immer wieder waren die Frankfurter Hereingaben aber zu unsauber. Stattdessen wurde es nach einer Viertelstunde doch im eigenen Sechzehner brenzlig: Lenz klärte den Ball gegen den einlaufenden Edwards, der dabei zu Fall kam. Nach Eingriff des VARs und einer Sichtung des Schiedsrichters Orel Grinfeld, nahm dieser die Entscheidung aber zurück, da Lenz den Ball gespielt hatte.

Zu besonders großen Chancen kam es danach selten, weil bei Sporting beispielsweise Porro zur Stelle war (22.) oder für Frankfurt Götze klärte (22.). So kamen die Gäste aus Lissabon erst in der 35. Minute zur ersten wirklich gefährlichen Situation mit Edwards: Der Engländer lief von rechts in den Frankfurter Strafraum und konnte kurz vor dem Tor abschließen. Aber dieses Mal war es Trapp, der den Ball halten konnte. Das Spiel wurde etwas zerfahrener, beide Mannschaften wirkten etwas frustriert angesichts der wenigen Räume und griffen öfter zu Fouls. Der Eintracht gelang es öfter, Lücken zu finden und sich dem Tor zu nähern.

Die zweite Hälfte schien zunächst nach ähnlichem Muster zu laufen. Sporting begann die ersten fünf Minuten gut, bevor sie sich ein wenig zurückzogen. Der bis dahin blasse Götze hatte nach dem Seitenwechsel einige gute Aktionen, gemeinsam mit Lidström (59.) oder Kolo Muani (61.), der insgesamt wieder viel arbeitete. Die Aktionen in der Offensive waren aber nicht zwingend genug, der vorletzte Pass zu oft zu unsauber gespielt. Nach zwanzig Minuten rächte sich genau das. Sporting hatte sich bis dahin wieder zurückgezogen, nun kam aber der starke Marcus Edwards am Elfmeterpunkt an den Ball. Sein Gegenspieler Djibril Show war nicht konsequent genug in der Verteidigung, Edwards versenkte den Ball halbhoch (65.) Dieses 1:0 schockte die Frankfurter sichtlich, sodass es nicht lange dauerte, bis es erneut klingelte: Wieder ging Sporting mit Edwards in einen Konter. Zentral vor dem Tor sah er den noch besser postierten Trincao, der den Ball ins entfernte Eck versenkte (69.).

Die Eintracht wurde in der Folge noch unsicherer. Sie versuchten weiter Entlastungen, diese wurden aber immer seltener gefährlich und wirkten stattdessen verzweifelt, wie beispielsweise eine Hereingabe von Jakic (76.) oder Kolo Muani von der Strafraumkante (78.). Das bis dahin so starke hohe Pressing ließ mit der Zeit nach und Sporting boten sich mehr Räume. Der eingewechselte Nuno Santos machte nach einem wunderschönen Konter den Deckel drauf und erzielte das dritte Tor für Lissabon. Eintracht Frankfurt konnte sich für eine gute Leistung im Champions-League-Debüt also nicht belohnen.

Die Stimmen zum Spiel:

Markus Krösche (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): „Wir haben das über weite Strecken sehr gut gemacht, gerade in der ersten Halbzeit. Auf so einem Level musst du die wenigen Chancen, die du bekommst, machen. Sporting hat’s gemacht.”

Djibril Sow (Spieler Eintracht Frankfurt): „Es ist extrem bitter, wir hatten eine gute erste Halbzeit, in der wir das 1:0 machen müssen. Dann ist es ein anderes Spiel, aber so ist es in der Champions League. In der zweiten Halbzeit haben wir 10-15 Minuten einen Blackout, wo sie das Spiel zumachen.”

Kevin Trapp (Torwart Eintracht Frankfurt): „Das ist Champions-League-Niveau. Wir haben heute viel Lehrgeld bezahlt. Das Ergebnis ist ein wenig zu hoch.”

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): „Es war ein Sieg der Effizienz.”

Ruben Filipe Marques Amorim (Trainer Sporting Lissabon): „Geduld war der Schlüssel heute. Das Team spielte zwar mit Fehlern, aber immer mit unserer Spielidee. In der zweiten Hälfte waren wir viel aggressiver, ganz anders als in der ersten Hälfte. So ist Fußball, ein bisschen Glück, ein bisschen Können.”

Das fiel auf:

Die Effizienz der Gäste. Von Sporting kam offensiv wirklich nicht viel, in der ersten Halbzeit hatten sie gerade einmal eine wirklich gute Chance. Auch im zweiten Durchgang waren Lissabonner Chancen eher Mangelware. Eine tolle Einzelaktion von Edwards brachte die Eintracht aus dem Tritt. Sporting verlegte sich aufs Kontern und tat das bisweilen unglaublich gut.

Die Zahl: 6

Sechs Jahre lang hatte keine portugiesische Mannschaft in der Champions League in Deutschland gewonnen. Damals war es dem FC Porto gelungen, den Hamburger SV mit 3:1 in Hamburg zu besiegen. Seitdem gingen 15 Heimspiele immer an das deutsche Team.

