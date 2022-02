Fußball

Christian Streich von Einmarsch Russlands in Ukraine schwer betroffen - Freiburg-Trainer emotional

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine dominiert die weltweite Berichterstattung und ist auch in der deutschen Bundesliga ein Thema. Christian Streich zeigt sich betroffen von den Bildern aus der Ukraine. "Es ist hochgefährlich für die Menschen in der Ukraine", sagt der Trainer des SC Freiburg auf der Pressekonferenz. "Es ist nicht sehr weit und natürlich eine Katastrophe", sagt der 56-Jährige.

00:01:18, vor 34 Minuten