Auf den Tag genau neun Jahre nach dem letzten Länderspielduell (Deutschland siegte am 7. Oktober 2011 mit 3:1 gegen die Türkei) stand in Köln das nächste Duell an. Bundestrainer Joachim Löw verzichtete in seiner Startelf auf zahlreiche Stammspieler aus München und Leipzig, wodurch Debütant Florian Neuhaus gleich eine Bewährungschance von Beginn erhielt.