"Das ist ein cooles und starkes Zeichen", sagte Vize-Europameisterin Lina Magull von Bayern München. "Dieses Trikot symbolisiert, dass wir alle für einen Fußball stehen, gemeinsam die gleichen Werte leben und ein Ziel haben. Wir wollen erfolgreich sein und Vorbilder für die vielen Mädchen und Jungs, die diesen Sport so lieben wie wir."

Premiere feiert das Shirt des DFB-Ausrüsters adidas beim WM-Qualifikationsspiel der Frauen in der Türkei am 3. September.

"Wir freuen uns darauf, es sowohl bei der Männer-WM 2022 als auch bei der Frauen-WM 2023 zu tragen", sagte Magull. Auf dem vertikalen schwarzen Streifen sind in der Mitte die Trikotnummer und das DFB-Emblem jeweils in Gold platziert.

Die Armbündchen sind schwarz, der Rundkragen zeigt die Farben der deutschen Flagge. "Mir gefällt das neue Heimtrikot sehr gut. Die Farbkombination harmoniert, es wird eine Ehre sein, in diesem Trikot für Deutschland bei der WM zu spielen", sagte Serge Gnabry (ebenfalls München).

Leon Goretzka trägt das neue Auswärtstrikot der DFB-Elf Fotocredit: Adidas

Die Männer-WM wird im Winter in Katar gespielt (ab 20. November), die Frauen-WM im kommenden Jahr in Australien und Neuseeland. Beim Frauen-Nationalteam bleibt das mintgrüne Auswärtstrikot im Einsatz. Bei den Männern ist das neue Auswärtstrikot in einem schwarz-roten Muster gehalten. Drei goldene Streifen über den Schultern veredeln dabei den Look.

