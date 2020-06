Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen stehen nach dem Restart als erstes Team im Halbfinale des DFB-Pokals. Gegen die favorisierte TSG Hoffenheim gewannen die Gastgeberinnen 3:2 (1:1, 0:1) nach Verlängerung und treffen nun auf den Sieger des Duells zwischen Turbine Potsdam und der SGS Essen. Das zweite Halbfinale wird am Mittwoch (13:15 Uhr) ausgespielt.

Nach der Hoffenheimer Führung durch Maximiliane Rall (42.) drehten die eingewechselte Milena Nikolic (66.) und Ivana Rudelic (92./111.) die Partie. Der TSG gelang nur noch der Anschluss durch Tabea Waßmuth (120.+2). Die weiteren Viertelfinal-Begegnungen am Mittwoch bestreiten der SC Sand bei Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld (13.00 Uhr) sowie der Double-Gewinner VfL Wolfsburg beim Zweitligisten FSV Gütersloh 2009 (19.00 Uhr).

Die Frauen-Bundesliga hatte am vergangenen Wochenende ihren Spielbetrieb wiederaufgenommen, die Saison der 2. Liga ist indes abgebrochen. Die Pokal-Vorschlussrunde wird bereits am 10. und 11. Juni ausgetragen. Das Finale soll am 4. Juli in Köln über die Bühne gehen. Alle Partien finden aufgrund der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Zuschauer statt.

FLYERALARM Frauen-Bundesliga "Start ist gelungen": Voss-Tecklenburg freut sich über Wiederbeginn 31/05/2020 AM 08:59

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Psychische Probleme: Darum verpasste "Wölfin" Janogy den Bundesliga-Restart

Play Icon WATCH Traumtor und Tanz-Jubel: So toll meldet sich die Frauen-Bundesliga zurück 00:00:44

Premier League Der finale Supertransfer: Klopp hat genialen Partner für van Dijk im Blick VOR 17 MINUTEN