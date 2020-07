Bayer Leverkusen steht am Samstag im Pokalfinale gegen den FC Bayern (20:00 Uhr im Eurosport-Liveticker) und auch in der Europa League ist man noch auf Kurs. Doch nach acht zweiten Plätzen (5x Liga, 2x Pokal, 1x Champions League) haben die Rheinländer momentan noch das Image des Vizechampions. Nun hat sich der Klub das Patent auf die Marke "Vizekusen" sogar für zehn weitere Jahre schützen lassen.

Den Spitznamen trägt die Werkself seit dem Jahr 2002, wo es in einer Saison sowohl in der Liga, im Pokal als auch in der Königsklasse "nur" für den zweiten Platz reichte. Dieses Kunststück gelang dem Rekordmeister aus München ebenfalls im Jahr 2012.

Gegen eben jene Münchner möchten die Leverkusener das "Vizekusen"-Image nun endlich ablegen, trotzdem stellte man den Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt.

"Wir haben dieses Patent alleine deshalb verlängert, damit es nicht von anderen benutzt werden kann. Wir selbst verwenden den Begriff ohnehin nicht und werden im Übrigen alles daran setzen, dass er sich ab diesem Sommer endgültig überholt hat", begründetet Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro die Entscheidung gegenüber der "Bild".

