Der Reihe nach: Der SK Brann Bergen hatte sich in der norwegischen Eliteserien, die von Mai bis Dezember ausgespielt wird, erst am letzten Spieltag auf den Relegationsrang 14 gerettet.

Der FK Jerv hatte derweil durch ein 1:1, 5:3 i.E. über KFUM-Oslo die Aufstiegsrunde der zweiten norwegischen Liga (OBOS-ligaen) gewonnen und sich damit für das Relegationsspiel auf neutralem Platz in der Intility Arena in Oslo qualifiziert.

In den regulären 90 Minuten spielte sich dann schon das erste Drama ab.

Torje Wichne brachte Außenseiter Jerv in Führung (29.). Bergen, bei dem der von Leverkusen ausgeliehene deutsche U21-Europameister Lennart Grill im Tor steht, glich durch Aune Selland Heggebö (49.) aus, verschoss aber gleich zwei Elfmeter - dem Ex-Kölner und -Heidenheimer Bard Finne (33.) versagten ebenso wie Mathias Rasmussen (56.) die Nerven. Mit 1:1 ging es in die Verlängerung.

Brann kommt nach 1:3 und 3:4 in Unterzahl zurück

Die startete denkbar schlecht für Brann: Runar Hove flog nach einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz (92.). Diego Campos verwandelte den fälligen Elfmeter (93.) und stellte in der 112. Minute sogar auf 3:1 für den Zweitligisten. Die Entscheidung? Denkste! In nur vier Minuten stellte Brann in Unterzahl durch Selland Heggebö (114.) und Vajebah Sakor (116.) auf 3:3.

Kaum einen Zuschauer hielt es da noch auf den Sitzen. Damit aber immer noch nicht genug des Dramas: Shuaibu Ibrahim brachte Jerv wieder in Front - 4:3 (117.). Wer Brann jetzt abschrieb, hatte jedoch falsch gedacht: In der 120. Minute gelang Sivert Heltne Nilsen nach einem heillosen Durcheinander im Jerv-Strafraum tatsächlich der 4:4-Ausgleich.

Das Elfmeterschießen musste also entscheiden. Sakor scheiterte als dritter Brann-Schütze an Jerv-Keeper Öystein Övretveit, doch direkt im Anschluss drosch John Olav Norheim den Ball über das von Grill gehütete Tor - alles wieder in der Reihe.

18 Elfmeter besiegeln das Drama um Brann

Bis 4:4 trafen alle anderen Schützen, auch das Elfmeterschießen ging also in die "Verlängerung". Für Jerv traf dann unter anderem der im Sommer von der SpVgg Unterhaching gekommene deutsche Angreifer Felix Schröter zum zwischenzeitlichen 6:6.

Erst dem 17. Schützen versagten dann die Nerven: Robert Taylor von Brann scheiterte an Övretveit, Ibrahim traf mit dem 18. Elfmeter zum 8:7 und machte damit den ersten Aufstieg Jervs in die oberste norwegische Spielklasse klar.

Der dreimalige norwegische Meister SK Brann dagegen steigt nach 2014 zum zweiten Mal in die OBOS-ligaen ab.

