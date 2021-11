Damit haben sie mindestens die Teilnahme an den Play-offs sicher.

Lewandowski (5./73.), Kamil Jozwiak (11.) und Arkadiusz Milik (45.+2) erzielten die Treffer, Marc Vales traf für den Außenseiter (45.).

Andorras Ricard Fernandez sah bereits nach 19 Sekunden die Rote Karte.

Im Londoner Wembley-Stadion waren Harry Maguire (9.), Harry Kane (18./33./45.+2) und Jordan Henderson (28.) für die furios aufspielenden Engländer erfolgreich.

Dem Weltmeister von 1966 reicht am Montag (20:45 Uhr) in San Marino ein Unentschieden, um das WM-Ticket zu lösen. Polen trifft in Warschau zeitgleich auf Ungarn.

(SID)

