Buzz

Keisuke Honda schließt sich bis zum Jahresende Botafogo an. Der 33-Jährige stand zuletzt in der Eredivisie bei Vitesse Arnheim unter Vertrag, kam dort allerdings nur viermal in der laufen Saison in der Liga zum Einsatz. Der 98-fache japanische Nationalspieler steht zum ersten Mal in Südamerika unter Vertrag – daher auch wohl die Game-Boy-Animation mit den Worten "neues Spiel".

Honda war in seiner Karriere unter anderem beim AC Mailand, ZSKA Moskau, in Mexiko bei CF Pachuca und in Asutralien bei Melbourne Victory aktiv. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Mittelfeldakteur dabei in Moskau, wo er von 2010 bis 2014 in 127 Pflichtspielen 28 Tore erzielte.

Das könnte Dich auch interessieren: Kuriose Panne: AC Mailand verbockt Transfer