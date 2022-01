Sie müssen sich an dem Ort, wo der positive Test stattgefunden hat, in Quarantäne begeben. Erst nach einem negativen PCR-Test dürfen sie die Heimreise antreten.

Ajax hat am Donnerstag nach Bekanntgabe der positiven Tests sein Trainingslager in Quinta do Lago in Portugal abgebrochen. Die Namen der vier auf Corona positiv getesteten Spieler wurden nicht genannt. Unter ihnen sollen sich aber zwei Spieler der Startelf befinden.

Auch Vitesse Arnheim hat sein Trainingslager in Portugal nach positiven Coronatests einer unbekannten Anzahl Spieler abgebrochen.

Das Team des deutschen Trainers Thomas Letsch kehrte ohne die infizierten Spieler nach Arnheim zurück. Sie treten entsprechend den Quarantäne-Regeln ihre Rückreisen erst nach negativen Tests an.

