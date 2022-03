Fußball

Ajax Amsterdam dreht De Klassieker gegen Feyenoord Rotterdam nach Brand im Block

Ajax Amsterdam gewinnt in der Eredivisie De Klassieker gegen Feyenoord Rotterdam 3:2 und behauptet damit die Tabellenspitze vor der PSV Eindhoven und dem Erzrivalen aus Rotterdam. Luis Sinisterra (8.) und Guus Til (28.) bringen Feyenoord zweimal in Führung, dazwischen besorgt Sebastién Haller das 1:1 (24.). In der Schlussphase sorgen Dusan Tadic (78.) und Antony (86.) doch noch für den Ajax-Sieg.

00:01:58, vor einer Stunde