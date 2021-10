Fußball

Eredivisie: Cyril Ngonge vom FC Groningen trifft per Hacken-Volley zur Führung gegen AZ Alkmaar

Unfassbarer Treffer in der Eredivisie: In der 20. Spielminute bringt Cyril Ngonge den FC Groningen mit einem sensationellen Hackentor gegen AZ Alkmaar in Führung. Die Flanke von Mohamed El Hankouri verwertet der 21 Jahre alte Flügelspieler mit einem traumhaften Volley-Hackentreffer vom Elfmeterpunkt zum 1:0. Der FC Groningen gewinnt am Ende im Euroborg Stadion 2:0 und sammelt drei wichtige Zähler.

00:00:54, vor einer Stunde