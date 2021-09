Götze war im Oktober 2020 von Borussia Dortmund zur Mannschaft von Trainer Roger Schmidt gewechselt und erzielte in 35 Spielen insgesamt zehn Tore und gab zehn Assists. "Einige Klubs, darunter große Klubs, die in der Champions League spielen, haben in den letzten Tagen des vergangenen Transferfensters ernstes Interesse an Mario gezeigt", sagte Direktor John de Jong.

Der Wechsel nach Eindhoven sei für den Mittelfeldspieler "das Beste, was mir in dieser Phase meiner Karriere passieren konnte", sagte Götze. Zuletzt hatte Bundestrainer Hansi Flick dem 29-Jährigen wieder Hoffnungen auf die Nationalmannschaft gemacht.

(SID)

