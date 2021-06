"Wir hätten sehr gerne dort trainiert. Das ist ein Wermutstropfen, weil es eine besondere Turnierphase und ein besonderes Stadion ist", sagte Grittner.

Am Samstagabend treffen im englischen Fußball-Tempel schon Italien und Österreich aufeinander. Zudem fanden in London schon die drei Vorrundenspiele der Engländer statt.

Nach dem Training am Montag wird die DFB-Auswahl am späten Nachmittag von Nürnberg aus zum Klassiker am Dienstag (18:00 Uhr im Liveticker) aufbrechen. Unmittelbar nach Spielschluss kehrt der DFB-Tross in sein Turnier-Quartier in Herzogenaurach zurück.

EURO 2020 Sanches glänzt bei der EM: "Mein Körper ist meine Waffe" VOR 17 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Lukaku strotzt vor Selbsvertrauen: "Bin auf dem nächsten Level angekommen"

(SID)

Rice verrät: Von diesem DFB-Star bin ich ein großer Fan

EURO 2020 Hamann rät Löw: "Keine Rücksicht auf irgendeinen Spieler nehmen" VOR 6 STUNDEN