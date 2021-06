Publiziert 23/06/2021 Am 20:55 GMT | Update 23/06/2021 Am 21:18 GMT

Ohne den angeschlagenen Thomas Müller (Knieprobleme), der auf der Bank platznahm, setzte Bundestrainer Jogi Löw auf Teamkollege Leroy Sané in der Startelf. Leon Goretzka – ein gehandelter Kandidat für die erste Elf – blieb zunächst draußen.

Ungarn agierte mit derselben Elf, der es gelang, gegen Frankreich ein Remis zu erspielen. Dabei bildete das Bundesliga-Duo aus Ádam Szalai und Roland Sallai den ungarischen Angriff, RB-Keeper Péter Gulácsi stand zwischen den Pfosten.

Deutschland versuchte von Beginn an, die Initiative zu übernehmen, verzeichnete auch ein deutliches Plus an Ballbesitz, doch schaffte es nicht, sich gefährlich ins letzte Drittel zu spielen. Anders die Ungarn, die mit ihrer ersten Offensivaktion direkt in Führung gingen. Sallai flankte aus dem rechten Halbfeld unbedrängt in die Mitte, Szalai war aus zehn Metern per Flugkopfball zur Stelle und verwandelte unhaltbar ins rechte Eck (11.).

Was dem deutschen Team sowohl im Angriff, als auch in der Defensive fehlte, war klare Durchschlagskraft und Druck in den Situationen. Beim Gegentreffer bekam Sallai nur Geleitschutz, sein Sturmkollege Szailai blieb ganz ohne Bewachung. In der Offensive kam die Mannschaft selten gefährlich ins letzte Drittel, die linke Seite lahmte, es gab kaum tiefe Läufe.

So verzeichnete Deutschland die beste Chance im ersten Durchgang nach einem Standard. Joshua Kimmich brachte einen Eckball von der rechten Seite in die Mitte, Mats Hummels setzte sich im Luftduell durch und köpfte den Ball aus zehn Metern an die Latte (21.).

Löw stellte zur zweiten Halbzeit etwas um, wollte die Offensive beleben und das Spiel entzerren – Kimmich rückte vermehrt ins Zentrum, Ginter ging höher auf der rechten Seite. Zudem kam Leon Goretzka für tiefe Läufe ins Spiel.

Deutschland drängte, doch fand insgesamt zu selten den Weg vor das gegnerische Tor. In der 66. Minute war es erneut nach einem Standard gefährlich. Kimmich brachte eine Freistoßhereingabe aus dem rechten Halbfeld ins Zentrum, Gulácsi faustete am Ball vorbei, sodass Mats Hummels zum Kopfball kam. Kai Havertz half nach und brachte die Kugel anschließend aus kurzer Distanz ebenfalls per Kopf über die Linie.

Das Unentschieden hielt allerdings nur wenige Sekunden, weil Ungarn die deutsche Abwehr überraschte. Direkt nach dem Anstoß schaffte es die deutsche Elf nicht, einen hohen Ball zu klären, Szalai bedankte sich, spielte die Kugel aus dem Zentrum in den Lauf von András Schäfer, der allein auf Manuel Neuer zuging, sich in den Ball schmiss und per Kopf zur erneuten Führung traf.

Deutschland taumelte, benötigte dringend den Ausgleich, um im Turnier zu bleiben, da es zwischen Portugal und Frankreich 2:2-Unentschieden stand. Die Elf setzte alles nach vorne, Löw brachte noch Jamal Musiala, Timo Werner, Thomas Müller und Kevin Volland. In der 84. Minute schließlich der erlösende Treffer. Musiala spielte einen Flachpass aus der linken Strafraumhälfte in die Mitte, Werner scheiterte im ersten Versuch, doch Goretzka war aus zwölf Metern zur Stelle und schoss die Kugel leicht abgefälscht unhaltbar ins Tor (84.).

Ungarn schaffte es in der Folge nicht mehr, sich den Sieg zu erspielen, Deutschland ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen. So blieb es beim 2:2-Unentschieden, das die deutsche Elf vor dem Ausscheiden bewahrte und auf den zweiten Tabellenplatz brachte. Nun wartet England im Achtelfinale.

Die Stimmen:

Manuel Neuer (Deutschland): "Wir sind einfach nur erleichtert, dass wir es jetzt geschafft haben, uns als Gruppenzweiter zu qualifizieren. Wir lagen lange in Rückstand, sind nach dem Ausgleich wieder in Rückstand geraten und es war natürlich ein Nerven-Krimi."

Leon Goretzka (Deutschland): "Ich bin natürlich überglücklich. Wenn du das Spiel von außen beobachtet hast und gemerkt hast, heute wird es eng, dann nimmst du dir natürlich alles vor. Dass mir der Ball dann so glücklich vor die Füße fällt, ist einfach glücklich gelaufen."

Das fiel auf: Licht und Schatten

Nach der 0:1-Auftaktniederlage waren die Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden der deutschen Mannschaft gering – zu statisch, inkonsequent und fehlerbehaftet war das Spiel der Löw-Elf. Mit einem Statement-Sieg gegen Portugal ließ die Mannschaft anschließend aufhorchen – vertikal, zielorientiert, mannschaftsdienlich und kompakt agierte die Nationalmannschaft. So traute man der Löw-Elf sogar schon vor der Qualifikation ins Achtelfinale den Schritt ins Viertelfinale zu.

Doch diese deutsche Mannschaft zeigt: Es geht nur Schritt für Schritt voran, längst nicht alles klappt perfekt. Das System passt nicht kompatibel auf sämtliche gegnerische Taktiken – sondern ganz im Gegenteil – ist insgesamt noch nicht variabel genug. So war es ein Nervenspiel gegen Ungarn, bei dem die deutsche Mannschaft eher enttäuschte, denn überzeugte. Doch die gute Nachricht ist, dass die deutsche Mannschaft bereits bewiesen hat, zu was sie fähig ist. Vielleicht ist das Halbfinale drin, doch erst mal heißt nun der Gegner England – und das im Achtelfinale.

Die Statistik: 18

Durch seine Einwechslung in der 82. Minute für Robin Gosens ist Musiala der jüngste Spieler aller Zeiten, der für Deutschland bei einer Europameisterschaft auflief – mit 18 Jahren und 117 Tagen.

